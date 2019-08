Lisandro López se entrenó normal, pero no llegaría al partido en Quito

Lisandro López, defensor de Boca Juniors, se entrenó ayer a la par de sus compañeros por primera vez desde que se lesionó un mes atrás en la gira por México, aunque es difícil que pueda estar el miércoles 21 en el partido de ida contra Liga Deportiva de Quito, por cuartos de final de la Copa Libertadores 2019.

López sufrió un desgarro en su pierna derecha en el precalentamiento del partido de pretemporada que Boca jugó contra Xolos en Tijuana, el 12 de julio pasado.

El zaguero realizó ayer todos los ejercicios físicos y algunos minutos de fútbol reducido con el resto del plantel.

El cuerpo técnico "xeneize", sin embargo, quiere llevarlo de a poco para que llegue de la mejor forma para el encuentro de la revancha ante la Liga de Quito y en especial para el superclásico ante River, que se jugará el 1 de septiembre -por la Superliga- en el estadio Monumental.

En reemplazo de López jugaría el defensor paraguayo Junior Alonso, quien acompañaría en la zaga central a Carlos Izquierdoz, para conformar la misma dupla que jugó en el último partido de la Libertadores, el triunfo de Boca por 2-0 ante Atlético Paranaense, en la Bombonera.

La actualidad del plantel que conduce Alfaro

El plantel que dirige Gustavo Alfaro practicó ayer desde las 9.30 en Casa Amarilla, en donde realizó una hora de trabajo físico, para seguir con fútbol en espacio reducido y terminar con un ejercicio táctico.

Aunque el entrenador aún no lo tiene decidido, para jugar el martes próximo contra Almagro por 16avos. de final de la Copa Argentina, la idea de Alfaro sería poner mayoría de jugadores titulares, un equipo parecido al que jugó la serie contra Atlético Paranaense.

En tanto, aún no está resuelto si el 13 de agosto en el estadio Ciudad de La Plata, contra el "tricolor" de José Ingenieros, debutaría desde el comienzo Daniele De Rossi, o estaría en el banco para ingresar unos minutos y jugar de arranque ante Aldosivi de local, por la tercera fecha de la Superliga, el 18 de agosto.

En la práctica de hoy, desde las 9.30 en el Centro de Entrenamientos de Ezeiza, se espera que Alfaro comience a resolver la incógnita sobre el posible debut del ex jugador de la Roma.

Para el sábado se espera el arribo del delantero Franco Soldano, procedente de Olympiakos de Grecia, quien se incorpora a préstamo: 300 mil dólares con un contrato de 18 meses, y una opción de compra de 5 millones de dólares.

El ex Unión de Santa Fe es el quinto y último refuerzo de Boca para este semestre y fue pedido por Alfaro ante la imposibilidad de concretar otras opciones como Guido Carrillo y el colombiano Felipe Caicedo, quienes eligieron seguir sus carreras en Europa.