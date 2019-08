Buena cosecha de puntos para los seleccionados Sub-13 y Sub-15 masculino y el mayor femenino

Como anticipó “Democracia”, los seleccionados Sub-13 y Sub-15 masculinos y el femenino mayor de la Liga Deportiva del Oeste se presentaron por torneos nacionales y lograron siete de los nueve puntos en juego, al ganar dos de los combinados y empatar el restante (el Sub-13).

Los Sub-15 vencieron a domicilio, en el estadio de Sarmiento (V) a sus pares de la Liga Deportiva Central Vedia, 1 a 0 con gol de Nicolás Ramos (futbolista de Rivadavia de Lincoln) sobre el cuarto de hora de la etapa final, por la zona “F” del campeonato nacional de selecciones, habiendo quedado libre en la ocasión el representativo de Colón.

La síntesis del encuentro, que arbitró Cristian Bogarín (Liga Toldense de fútbol), fue la siguiente:

LIGA DE VEDIA: Lautaro Monza; Fausto Cabrera, Santino Mariani, Carlos Castro, Tomás Cardozo,

Francisco Manzón, Valentino Solanille, Marcos Lazaretti, Agustín Díaz, Ramiro Echarri y Juan Salmerón. D.T.: Agüero-Venero-Cavaglia. Sup: Valentín Hoplendor, Nicolás Blanchet, Lautaro Pernas, Facundo Quiroga y Santiago Loeda.

LIGA DEPORTIVA DEL OESTE: Lautaro Palomeque; Tomás Figueredo, Nicolás Ríos, Tobías Sosa, Mateo Molina, Eber Calabró, Lázaro Mercado, Agustín Montiel, Nicolás Ramos, Leonel Giordano y Alex Coria. D.T.: Luis Forzano. Sup.: Ramiro Andrada, Rodrigo Sánchez, Enzo Pagnotta, Luca Estabio y Uriel Suárez.

Posteriormente, empataron 1 a 1 los seleccionados Sub-13 de Vedia y de Junín, con tantos de Bautista Lorenzo en el minuto 16 para los juninenses y de Juan Pablo Barreiro para los locales, apenas iniciado el complemento.

Iván Gómez, de la Liga Toldense, fue el juez del cotejo y así formaron los equipos:

LIGA DE VEDIA: Agustín Gómez; Lautaro Vargas, Benjamín Herrera, Sebastián Sánchez, Luis Folcia,

Agustín Cabrera, Valentín Loza, Caetano Pedrero, Tobías Pérez, Braian Benítez y Juan Barreiro. D.T.: Agüero-Venero-Cavaglia. Sup.: Franco Giraudo, Agustín Altamiranda, Giuliano Rossi, Carlos Lavallén y Santiago Villalón.

LIGA DEPORTIVA DEL OESTE: Ciro Medina; Valentín Graffigna, Axel Avendaño, Ezequiel Cantoni, Santiago Felioga, Andrés Leiva, Uriel Coria, Nicolás Besone, Leonardo Gómez, Bautista Lorenzo y Braian Dortona. D.T.: Hugo Castro. Sup.: Luciano Morales, Ciro Beltrando, Bautista Traverso, Agustín Pantanetti y Diego Prieto.

Quedó libre el seleccionado de Colón, rival en la próxima fecha de Vedia (quedará libre Junín) y por la tercera y última fecha de la rueda inicial, los juninenses recibirán a los colonenses.

Goleó el seleccionado femenino que dirige Sergio Barbagelata

En el estadio “Raúl ´Vasco´ Barcelona” del Club Atlético Mariano Moreno, logró su segundo triunfo consecutivo en seleccionado femenino mayor de la Liga Deportiva del Oeste que dirige Sergio Barbagelata.

Goleó 4 a 1 al representativo de la Liga Deportiva de Chacabuco, con triplete de tantos de Sofía D´Ambrosio y el restante de Romina Paye, descontando Yanina Martino para las visitantes.

Como lo refleja el resultado final, fue netamente superior el combinado de nuestra ciudad, que venía de golear 4 a 0 a San Antonio de Areco y en la próxima fecha, cerrando la primera rueda, visitará a su similar de Chivilcoy, que anteanoche superó 4 a 1 a las de la “Cuna de la Tradición”.

La próxima presentación del combinado de Junín será ante Chivilcoy, que también marcha invicto, ya que en la fecha inicial igualó con Chacabuco.

La síntesis del partido fue la siguiente:

SELECCIONADO DE JUNÍN: Daiana Toval; Camila de las Vecillas, Milagros Falasconi, Nadia Ramírez, Romina Paye, Ornela Gaveglio, Ludmila Reynoso, Lucía Mansilla, Melina Garialdi, Belén González y Sofía D´Ambrosio. D.T.: Sergio Barbagelata. Sup.: Sabrina Deane, Valentina Bortel, Agustina Zapatera, Carolina Gauna, Melina Morán, Romina Alonso y Gianella Tracchia.

SELECCIONADO DE CHACABUCO: Guadalupe Riscossa, Victoria Orellano, Yolanda Sánchez, Agustina Cequeira, Karina Bivona, Carolina Fonti, Martina Melli, Lorena Soria, Emilse Farías, Sofía Muro y Valentina Di Piero. D.T. Roberto García-Benjamín de Tito. Sup.: Liz Gerónimo, Alondra Papini, Sofía Martínez, Yanina Martino, María Belén Cieri y Victoria Álvarez.