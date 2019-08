Sarmiento visita a Unión de Santa Fe

Sarmiento jugará hoy ante Unión de Santa Fe el último partido amistoso de la pretemporada, de cara al inicio del torneo de Primera Nacional. El choque frente al "Tatengue" se jugará desde las 10 en el Estadio "15 de Abril".

En lo que va de la pretemporada, el conjunto de nuestra ciudad jugó cuatro amistosos. Los dos primeros empató sin goles ante Agropecuario Argentino de Carlos Casares, luego cayó ante Newell's Old Boys por 2 a 1 y por último superó a Rosario Central por 1 a 0.

Frente a la "Lepra" el tanto fue marcado por Pablo Magnín; y en la victoria ante el "Canalla" el autor del gol fue Gabriel Graciani.

De cara al choque de hoy, el conjunto de Iván Delfino alinearía con Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Juan Antonini y Facundo Castet; Graciani, Claudio Pombo, Federico Vismara y Francisco Molina; Ariel Cólzera y Pablo Magnín.

En el choque de suplentes, la formación alternativa sería con Facundo Daffonchio; Martín García, Brian Salvareschi, Lucas Landa y Laureano Puñet; Benjamín Borasi, Fabio Vázquez, Sergio Quiroga y Maximiliano Fornari; Fernando Núñez y Facundo Castelli.

Caber recordar que para esta nueva temporada, Sarmiento logró las contrataciones de Facundo Castelli (Instituto de Córdoba), Federico “La Bruja” Vismara (Chacarita Jrs.), Fabio Vázquez (segunda división del fútbol Mexicano), Gabriel Graciani (Olimpo de Bahía Blanca), Fernando Núñez (Godoy Cruz de Mendoza), Francisco Molina (Alvarado de Mar del Plata), Pablo Magnín (Temperley) y Claudio Pombo (Atlético Tucumán).

El Verde debutará en la categoría frente a Santamarina de Tandil, como local, en el Estadio "Eva Perón", el sábado 17 de agosto, a las 15.30.

Un torneo que se jerarquiza con jugadores de mucha experiencia

El campeonato de la Primera Nacional (ex B Nacional) tendrá en su próxima temporada, que se iniciará justo en una semana, jugadores de experiencia y jerarquía en varios de los clubes participantes, lo que anuncia una pelea apasionante y pareja en la lucha por los ascensos a la Superliga Argentina de Fútbol.

Daniel "Cata" Díaz (Nueva Chicago), Clemente Rodríguez (Barracas Central), Pablo Ledesma (Alvarado de Mar del Plata) o el colombiano Carlos Carbonero (Ferro Carril Oeste) son algunos de los nombres más "famosos" que llegaron para jugar el certamen más importante del ascenso nacional.

Además Néstor "Pipo" Gorosito volverá a dirigir a Tigre, último campeón de la Copa de la Superliga y al que condenó el sistema de promedios: había finalizado el campeonato de Primera división en puestos de clasificación a la Sudamericana.

La Primera Nacional comenzará a disputarse el jueves 15 de agosto y se jugará en dos zonas de 16 equipos cada una.

Habrá dos ascensos -uno directo y otro por un torneo reducido- y dos descensos, uno por cada zona sin sistema de promedios. Los organizadores esta vez prescindieron de la llamada "fecha de los clásicos".

Los cuatro equipos descendidos de la Superliga (Tigre, San Martín de Tucumán, San Martín de San Juan y Belgrano de Córdoba) mantuvieron en gran proporción a sus planteles anteriores, lo que automáticamente los convierte en candidatos a la pelea grande.

En tanto, Mitre de Santiago del Estero, Alvarado de Mar del Plata (ascendido del Federal A), Estudiantes de Buenos Aires (ascendido de la Primera B) y Nueva Chicago figuran entre los que más refuerzos contrataron para esta temporada.

Los ex jugadores de Boca Juniors "Cata" Díaz de 39 años, que fue contratado por Nueva Chicago, y Pablo Ledesma (38), incorporado por Alvarado de Mar del Plata, aparecen entre los nombres de mayor experiencia para el torneo.

Lo mismo aplica para el lateral Clemente Rodríguez, (38), también con pasado en Boca Juniors, que jugará en Barracas Central; y para el volante colombiano Carlos Carbonero (ex River), que llega a Ferro Carril Oeste (el equipo que menos se reforzó).

El goleador Denis Stracqualursi y el arquero Nereo Fernández (40), ambos en Atlético Rafaela; el lateral Facundo Oreja (37, ex Gimnasia y Esgrima la Plata), en Barracas Central; y el volante Matías Defederico (pieza clave en el Huracán de Ángel Cappa), que se sumó a Agropecuario, también formaron parte del intenso movimiento del mercado de la Primera Nacional.

La fecha inicial

Zona 1

Viernes 16: Estudiantes de Río IV-Temperley y Mitre de Santiago del Estero-Estudiantes de Buenos Aires.

Sábado 17: Atlanta-Independiente Rivadavia de Mendoza y San Martín de San Juan-Belgrano de Córdoba.

Domingo 18: Brown de Puerto Madryn-Barracas Central y Alvarado de Mar del Plata-Agropecuario de Carlos Casares.

Lunes 19: Nueva Chicago-Deportivo Morón y Ferro Carril Oeste-Platense.

Zona 2

Jueves 15: Chacarita-All Boys.

Sábado 17: Brown de Adrogué-Atlético Rafaela, Sarmiento de Junín-Santamarina de Tandil y Villa Dálmine-Instituto.

Domingo 18: Riestra-Gimnasia de Jujuy, Gimnasia de Mendoza-Defensores de Belgrano y Tigre-Quilmes.

Martes 20: Almagro-San Martín de Tucumán.