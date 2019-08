Deportivo Pinto derrotó en tres divisiones formativas a Villa Francia y el C.A.P. logró buena cosecha de puntos

El fin de semana pasado se disputó la séptima fecha de los campeonatos "Clausura 2019" de fútbol "90º aniversario del Club Atlético Bayauca" que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln

En su estadio "Luis Dallocchio", Social y Deportivo General Pinto recibió el sábado la visita de Villa Francia de Coronel Granada en tres categorías, ganando en todos los cotejos el elenco azul de la ciudad cabecera.

En décima, el "Depor" se impuso 5 a 0, con goles de Bautista Videla (2), Emiliano Varrenti y Lautaro Gusmerini (2), formando los equipos de la siguiente manera, bajo arbitraje de Nicolás Riglos:

DEPORTIVO: Tiziano Kennedy; Teo Orsi, Mateo Quiroga, Thiago Caffa, Santiago Pérez y Bautista Barisoni; B. Videla, Augusto Ramos, Santino Banegas, L. Gusmerini y E. Varrenti. Sup.: Gastón Ferreyra, Tobías Martínez, Alexander Córdoba, Ramiro Orrego y Gastón Martín Camarero.

VILLA FRANCIA: Esteban Aguirre; Thiago Trillo, Mateo La Capra, M. Salguero, Agustín Di Flavio y Gaspar Agustinelli; Jeremías Di Flavio, Francisco Marcolini, Ignacio Darrieu, William Escobar y Fermín Gil. D.T.: Pablo Zapata. Sup.: Benjamín Di Flavio, Danilo Burgos, Tiziano Galvaño y Benjamín Murillo.

En novena, Deportivo Pinto se impuso 2 a 1, anotando los goles Agustín Toledo y Gastón Rizzo para los azules ganadores, mientras que Jeremías Orsi anotó en de Villa Francia. Arbitró Pedro Irusta y así formaron:

DEPORTIVO: Isaías Sánchez; Lorenzo Orsi, Lautaro Magallanes, Federico Tucci, Ignacio Guzmán, Federico Cáceres, Esteban Alifano, Garafulic, A. Toledo, Arrieta y G. Rizzo. D.T.: Silvio Ampuero. Sup.: Matías Fernández, Nahuel Espíndola, Andrés Montoya y Santiago Piccardo.

VILLA FRANCIA: Máximo González; Jeremías Calabresi, Arévalo, Agustín Haberkon y Benjamín Hernández; Darrieu, Segundo García, Martín Agustinelli y Nicolás Micussi; J. Orsi y Alejandro Ramos. D.T.: P. Zapata.

En séptima, con goles de Benjamín Leonardi y de Rodrigo Smith, Deportivo Pinto se impuso 2 a 0 y a las órdenes del juez Carlos Agustín Riglos, así formaron:

DEPORTIVO PINTO: Hernán Ponce; Nicolás Tucci, Ramiro Maldonado, Facundo Topa, Gerónimo Sierra, Agustín Puerari, Kevin Sosa, Sebastián Querejeta, B. Leonardi, R. Smith y Tobías Carrizo. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Ignacio Píriz, Santiago Burgos, Agustín Caratti, Bautista Carrizo, Ramiro Escobar, Segundo Nesprías y Sebastián Esco.

VILLA FRANCIA: Darío Saraco; Carlos Sánchez, Tomás Gutiérrez, Alejo García, Rodrigo Aguirre y Germán Torres; Santiago Castro, Agustín Martínez, Valentín Marcolini, Gonzalo Caratti y Juan Tettamanti. D.T.: P. Zapata. Sup.: José Bramajo, Ángel Sánchez, Julián Martini y Federico Falcone.

PINTENSE VISITÓ A SAN MARTÍN (R)

En el estadio del "Matadero" de San Martín de Roberts, el local recibió a Atlético Pintense en cuatro categorías y en la menor, la décima, Pintense goleó 3 a 0, con tantos de Thiago Fernández (2) y de Gaspar Magallanes. Así formó el C.A.P.:

Braian Pérez; Renzo Dovigo, Thiago Argüello, Federico Puerari, Emanuel Martínez y Agustín Belén; Manuel Roselló Blas, Federico Reynoso, T. Fernández, Gastón Correa y G. Magallanes. D.T.: Francisco Gómez. Sup.: Isaías Larrayoz, Gonzalo Bergara, Juan Cruz Martínez y Bautista Cabrera.

En novena, igualaron 4 a 4. anotando los cuatro tantos del C.A.P. el jugador Mateo Garafulic, y así se alistó el conjunto blanco de nuestra ciudad:

Leonel Esco; Axel Barrera, Martín Larrayoz, Tomás Loináz, Matías Jáuregui y Milos Banegas; N. Jáuregui, Máximo Muro, Juan Guichet, M. Garafulic y Rodrigo Torres. D.T.: F. Gómez. Sup.: Bautista Wallace.

En séptima, Pintense triunfó 3 a 1, con anotaciones para el elenco ganador de Alejandro Mendoza (2) y de Tomás Cabrera, formando como sigue:

Gonzalo Robledo; Leandro Contreras, Alejandro Ochoa, Lautaro Acosta, Gino Viola y Jonathan Aguiar; Alejandro Mendoza, Samuel Videla, Tomás Cabrera, Nicolás Romero y Lautaro Acosta, Fausto Gugnini y Francisco García. D.T.: Germán La Falce. Sup.: Fausto Guagnini, Argüello, Bramajo y Francisco Víttori.

El domingo, como preliminar de primera, la octava de Pintense goleó 5 a 1 a San Martín (marcó Ernesto Lamarque), anotando los tantos del ganador Andrés Alifano, Pedro Farotto (3) y Thiago Móbbili. Así se alistó el C.A.P.:

Agustín Isidoro; Francisco Céliz, Andrés Ruffini, Elías Riscossa, Nicolás Manuel y Abraham Mamut; A. Alifano, Thiago Móbbili, P. Farotto, Pedro Alifano Valenza y Emiliano Moris. D.T.: Daniel Volpe. Sup.: Ulises Riscossa, Felipe Baldoma, Valentín Torres y Jano Ramallo.

DEMÁS RESULTADOS

Los demás resultados de los encuentros de divisiones inferiores jugados el fin de semana, fueron éstos:

Séptima: Juventud Unida 0 vs. Deportivo Arenaza 2; Argentino de Lincoln 4 vs. Atlético Pasteur 1; y C.A.S.E.T. de El Triunfo 0 vs. El Linqueño 2.

Lideran las posiciones Argentino (L) y El Linqueño, con 16 puntos; Atlético Pasteur suma 13; Atlético Roberts y Deportivo Arenaza tienen 10; Pintense y Juventud Unida (L), 8; Deportivo Pinto, 7; San Martín de Roberts, 6; C.A.S.E.T., 5; y cierra sin unidades Villa Francia.

Octava: Argentino (L) 3 vs. Atlético Pasteur 1; C.A.S.E.T. 1 vs. El Linqueño 3; y Juventud Unida (L) 1 vs. Deportivo Arenaza 2.

Está al tope de las posiciones Pintense, con 13 puntos; Argentino tiene 12 y un partido menos jugado

Deportivo Pinto, C.A.S.E.T., El Linqueño y Atlético Roberts, 10; Atlético Pasteur, 6; San Martín de Roberts y Deportivo Arenaza, 4; y cierra con un punto Juventud Unida de Lincoln.

Novena: Juventud Unida 3 vs. Deportivo Arenaza 0; Argentino (L) 8 vs. Atlético Pasteur 0; y C.A.S.E.T. 0 vs. El Linqueño 5.

Juventud Unida (L) es puntero, con 19 puntos; San Martín de Roberts, 16; Argentino, 15; El Linqueño, 13; Deportivo Pinto, 11; Pintense, 8; El Linqueño "B", 6; Villa Francia, 4; cerrando Deportivo Arenaza, Atlético Pasteur y C.A.S.E.T., todos con tres unidades.

Décima: Juventud Unida (L) 5 - Deportivo Arenaza 0; y Argentino de Lincoln 2 vs. Atlético Pasteur 3.

Deportivo Pinto es puntero, con 18 puntos; lo escolta Pintense, con 13 y dos encuentros menos disputados; Juventud Unida (L) suma 11; Atlético Pasteur y El Linqueño acumulan 10; Atlético Roberts, 8; Argentino (L), 7; Villa Francia tiene 3; y cierran sin puntos San Martín de Roberts y Deportivo Arenaza.