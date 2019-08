Pintense se quedó otra vez sin nada al final, en el partido como visitante ante San Martín

Una vez más, Pintense perdió puntos en la última jugada de un partido, esta vez en la visita a San Martín de Roberts, por la séptima fecha del campeonato “Clausura” 2019 de fútbol “90º aniversario del Club Atlético Bayauca” que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

Como ya le había ocurrido contra Atlético Roberts y Deportivo Pinto, en una de las últimas acciones del encuentro, los albirrojos de Roberts doblegaron al C.A.P. con gol de su capitán, Ignacio García, en el segundo minuto adicionado por la árbitro Rocío Melo.

En el primer tiempo, los dos tuvieron aproximaciones a la valla rival, el local con centros y pelotazos de pelota parada que fueron bien resueltos por el arquero Pablo Héctor Maffía y sus defensores, mientras que los albos de nuestra ciudad buscaron llegar con juego asociado, que comandaban los experimentados Luis Alberto Sullings y el capitán Pedro Francisco Alifano, intentando alimentar a los juveniles Nicolás Romero y Fausto Guagnini en el ataque. Pese a los intentos por quebrar el cero de ambos lados, el pitazo de Rocío Melo mandándolos al descanso de un cuarto de hora, los encontró como al principio, igualados en cero.

Ya en el complemento, en un partido sumamente cortado por infracciones, quedaba en claro aquello de “el que hace el gol, gana” y lo tuvo Pintense a los 19 minutos, con la llegada más clara del encuentro.

Pedro Francisco Alifano quedó cara a cara con el arquero Juan Martín Fernández, “La chueca” definió bien y con mucho esfuerzo el cuidapalos local salvó a su valla en gran tapada ante el “10” de los dirigidos por Germán La Falce.

Cinco más tarde, “Sanma” inquietó con un centro de Ezequiel Caliani que cabeceó en el corazón del área grande Federico Lacunza, pero lo hizo levemente desviado, cuando los locales saboreaban el tanto de la apertura.

Ya en el tramo final del encuentro, Pintense comenzó a sentir el trajín del partido, especialmente aquellos jugadores que el día anterior habían disputado el encuentro de séptima división (Contreras, Barrera, Romero entre ellos) y los dirigidos por Leonardo “Goyo” Benavídez presionaron cada vez más sobre la valla del visitante, especialmente en el último cuarto de hora.

A los 33´ Pablo Maffía atajó en dos tiempos tras una jugada de riesgo y segundos más tarde, tras otro pelotazo contra su arco, el “1” del C.A.P. respondió bien. El huésped, en tanto, llegó con algo de riesgo con sendos ataques que no pudieron definir con acierto Claudio Mendoza (quien reemplazó a Nicolás Romero) y Fausto Guagnini.

A los 36´ el ingresado Julián Almada dejó solo a otro jugador que entró en el complemento, Lautaro Godoy, pero este no estuvo fino a la hora de definir y se perdió el tanto de la apertura.

En 42´, Ezequiel Caliani remató desviado frente al marco de los blancos, un minuto más tarde un desborde y centro que llegó desde la izquierda pasó frente a la valla huésped y en el primer minuto de descuento, Pablo Maffía hizo una gran tapada, mandando la pelota al córner, luego de un centro que cabeceó Federico Lacunza.

Tras ese envío desde la esquina y un posterior foul “dudoso” que sancionó la juez Rocío Melo, llegó el último centro sobre las 18 yardas de Pintense, bien enviado por el talentoso Damián Costantino, y entrando por detrás de los defensores rivales, el capitán de los albirojos, Ignacio García, mandó con certero cabezazo el balón al fondo de los piolines.

Con ello, decretó el agónico triunfo de San Martín ante un Pintense que volvió a descuidarse al final y que tal vez debió llevarse al menos un punto del estadio del “Matadero” de los de Roberts.

El dueño de casa terminó quedándose con tres puntos que lo ubican en el pelotón de terceros de las posiciones, mientras que Pintense -que tras las elecciones PASO tendrá fecha libre-, no puede dejar el último puesto de las posiciones y, una vez más, perdió un punto sobre el final de un partido.

LA SÍNTESIS

Fueron amonestados Samuel Barrera, Francisco Gómez, Luis Sullings y Lautaro Borao en Pintense, y Ezequiel Caliani y Julián Almada del local y bajo arbitraje de Rocío Melo (fueron sus líneas asistentes Jorge Pérez y Jonathan Farías) así formaron los equipos:

SAN MARTÍN: Juan Martín Fernández; Yonathan González, Ignacio García, Ezequiel Caliani y Leandro Gómez; Federico Pachamé (Lautaro Godoy), Leandro Blázquez y Damián Costantino; Federico Lacunza, Franco López (Yonathan García) y Pedro Gutiérrez (Julián Almada). D.T.: Leonardo Benavídez. Sup.: Marcos Méndez, Teo Aliberto y Renato Merchán.

PINTENSE: Pablo Héctor Maffía; Samuel Barrera, Francisco Gómez, Leandro Contreras y Lautaro Borao; Samuel Videla, Erick Smith, Pedro Francisco Alifano y Luis Alberto Sullings; Nicolás Romero (Claudio Mendoza) y Fausto Guagnini (Lautaro Acosta). D.T.: Germán La Falce. Sup.: Joaquín Argüello, Tomás Cabrera, Gastón Secuela, Francisco García y Vladimir Vicondo.