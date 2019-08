Boca Juniors agotó las entradas por Internet para el partido con Almagro

Las entradas disponibles para el público boquense que se pusieron en venta ayer vía Internet para el partido entre Boca y Almagro del próximo martes por Copa Argentina quedaron agotadas en pocos minutos y no habrá venta en La Plata.

Para el público de Almagro, la organización de la Copa Argentina informó que será presencial el lunes de 12 a 20 y el mismo martes de 12 a 17 en las boleterías del estadio de Tres de Febrero, en la avenida Alvear 2223.

Para los hinchas de Boca, la venta se realizó hoy desde las 12 en la web de aefutbol.com y en no más de 10 minutos apareció la información que las entradas y plateas se habían agotado. Se habían puesto a la venta generales a 500 pesos, platea local a 1000 y preferencial a 1200.

Lo único que quedará a disposición es para el sector discapacitados, que se podrán adquirir en las boleterías del estadio de 32 y 25 de La Plata el lunes, de 10 a 12 hasta agotar stock.

Izquierdoz y un clásico que "será especial”

Carlos Izquierdoz, zaguero de Boca Juniors, se animó a calentar el superclásico ante River que se jugará el 1 de septiembre en el Monumental, al señalar que será especial porque "es el primero después de la final" por la Copa Libertadores 2019.

"Pero todavía falta para eso, ahora hay que pensar en Almagro (por la Copa Argentina) y en los cuartos de final de la Libertadores ante Liga de Quito", sostuvo Izquierdoz sobre el superclásico que se jugará el 1 de septiembre en Núñez por la quinta fecha de la Superliga del fútbol argentino.

"El plantel no piensa en River todavía. Pero sabemos que cuando llegue el momento se hablará de la final que perdimos (3-1) en Madrid. Aunque es un tema ya superado por el grupo", dijo el defensor ex Lanús.

En cuanto al juego del equipo que dirige Gustavo Alfaro, sostuvo que "buscamos ser un equipo sólido, juegue quien juegue. Para ser campeón tenés que tener el plus que te da el trabajo en equipo".

En tanto, se confirmó ayer la llegada del delantero Franco Soldano, pedido por el técnico Gustavo Alfaro tras la venta de Darío Benedetto al fútbol francés.

Boca concretó así su quinta incorporación para el segundo semestre del año y su dirigencia indicó que se retira del mercado de pases.