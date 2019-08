Sarmiento debutará el sábado 17 recibiendo a las 15.30 a Ramón Santamarina de Tandil

Chacarita Juniors y All Boys pondrán el marcha el torneo de la Primera Nacional, ex Primera “B” Nacional, cuando se midan el jueves 15 a las 21.05 en San Martín, en partido por la Zona “B” del máximo torneo de ascenso del fútbol argentino.

Por el mismo grupo, Sarmiento de Junín iniciará su participación e ilusión el sábado 17, recibiendo en el estadio “Eva Perón” a Ramón Santamarina de Tandil, según se confirmó en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El programa de partidos de las primera fecha, es la siguiente:

Zona “A”:

Viernes 16 de agosto:

A las 21.30, Estudiantes de Río Cuarto vs. Temperley.

A las 22: Mitre de Santiago del Estero vs. Estudiantes de Buenos Aires.

Sábado 17:

A las 13.05: Atlanta vs Independiente Rivadavia de Mendoza.

A las 18: Belgrano de Córdoba vs San Martín de San Juan.

Domingo 18:

A las 15.05: Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Barracas Central.

A las 18: Alvarado de Mar del Plata vs. Agropecuario Argentino de Carlos Casares.

Lunes 21:

A las 15.30: Nueva Chicago vs. Deportivo Morón.

A las 21.05: Ferro Carril Oeste vs. Platense.

Zona “B”:

Jueves 15 de agosto:

A las 21.05: Chacarita Juniors vs. All Boys.

Sábado 17:

A las 12: Brown de Adrogué vs. Atlético de Rafaela.

A las 15.30: Sarmiento de Junín vs. Ramón Santamarina de Tandil y Villa Dálmine vs. Instituto de Córdoba.

Domingo 18:

A las 15:30: Deportivo Riestra vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

A las 16: Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. Defensores de Belgrano.

A las 17.05: Tigre vs. Quilmes A.C.

Martes 20 de agosto:

A las 21.05: Almagro vs. San Martín de Tucumán.

El plantel del CAS enfrenta mañana a Unión de Santa Fe

Ayer, tras la victoria en el amistoso del martes 1 a 0 ante los suplentes de Rosario Central (gol de Gabriel Graciani), el plantel profesional del Club Sarmiento de Junín entrenó en la cancha 3 del complejo deportivo del Club Colón de Santa Fe.

Quienes participaron del cotejo amistoso ante Central (los suplentes del CAS cayeron 1 a 0 luego del match principal), realizaron trabajos regenerativos, mientras que quienes tuvieron menos minutos en cancha ante los “Canallas” trabajaron en tareas tácticas en el predio de los “Sabaleros” de la capital santafesina.

Hoy vuelven a entrenar allí y mañana Sarmiento jugará el último amistoso de pretemporada, ante Unión de Santa Fe, tras lo cual el plantel regresará a Junín y tendrá descanso en fin de semana, con los cual quienes no residen en nuestra ciudad viajarán a sus localidades para cumplir con el deber ciudadano de votar, en las elecciones PASO del domingo.

El lunes 12, los dirigidos por Iván Delfino volverán a encontrarse para iniciar los trabajos previos al partido del sábado 17 ante Santamarina de Tandil, en el debut en el certamen, destacándose que por la segunda fecha, Sarmiento visitaría a Instituto de Córdoba el jueves 22 de agosto en la ciudad capital de “La Docta”.

Recordemos que Sarmiento ha incorporado ocho refuerzos para el certamen, a saber:

Facundo Castelli, quien proviene precisamente de Instituto (C) Federico Vismara (llegó desde Chacarita Jrs.); Fabio Vázquez (segunda división del fútbol mexicano); Gabriel Graciani (Olimpo de Bahía Blanca); Fernando Núñez (Godoy Cruz de Mendoza); Francisco Molina (Alvarado de Mar del Plata); Pablo Magnín (Temperley) y Claudio Pombo (de anterior paso por Atlético Tucumán).

Forma de disputa de la Primera Nacional

El formato de competencia de la nueva Primera Nacional será en dos zonas de 16 equipos, cuyos ganadores disputarán una final entre sí para lograr el primer ascenso a la Superliga Argentina de Fútbol 2020/2021.

En tanto, el perdedor jugará el Reducido. Allí clasificarán del 2° al 4° de cada zona y se medirán con la modalidad de 2° vs 4°, 3° vs 3° y 4° vs 2°. De esas llaves saldrán tres ganadores que se sumarán en semifinales junto al perdedor de la gran final, en busca del segundo ascenso a la máxima divisional.

Por su parte, en cuanto a los descensos, serán dos (un equipo de cada zona). A su vez, desde la Superliga serán tres equipos lo que bajen de categoría. En la segunda ronda se invertirán las localías en los partidos de ambas zonas.