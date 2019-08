Franco Soldano está cerca de llegar a préstamo a Boca

El pedido del entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, para que el club incorpore otro delantero de punta está cerca de ser concretado, ya que Franco Soldano está a un paso de llegar a préstamo desde el fútbol griego, tras su paso por Unión de Santa Fe.

Soldano, surgido en Unión de Sunchales antes de debutar para el "tatengue" en el fútbol de Primera División, no fue inscripto por su actual Club, Olympiakos de Grecia, en la lista de la Pre Champions League.

Ese punto indica que su llegada a Boca sería cuestión de horas, ya que allegados al jugador señalaron que el próximo fin de semana el "9" llegaría a Buenos Aires.

El delantero, que anotó un gol en nueve partidos jugados en el fútbol europeo y 23 en 98 jugados en Unión, fue vendido el año pasado al club griego a cambio de 1.300.000 dólares. A Boca llegaría a préstamo por un año, con cargo y con opción de compra.

Regresan a los entrenamientos

En otro orden, el mediocampista italiano Daniele De Rossi se volvió a entrenar en el predio de Casa Amarilla, como en los días anteriores, en busca de un óptimo estado físico para intentar llegar al partido con Almagro (de la Primera Nacional) por la Copa Argentina, a jugarse en el estadio “Ciudad de La Plata” el martes 13 de agosto.

El resto del plantel "xeneize" volverá a los entrenamientos hoy desde las 9.30 en el complejo “Pedro Pompilio”, tras disfrutar de dos días libres después de vencer el domingo pasado por 2 a 0 a Patronato, en Paraná, por la Superliga.

Controversia por una “mascota”

En tanto, sigue la controversia por el tema de una posible mascota del club que no será tal. Se trata de un oso de peluche que varios jugadores de Boca mostraron en fotografías que subieron a las redes sociales, y que por efecto de las mismas redes nunca llegará a mascota.

Cientos de miles mensajes de enfurecidos hinchas boquenses hicieron conocer en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram su descontento porque la dirigencia de Boca hubiera elegido a un oso como mascota, según dejaban entender los posteos y fotos subidas por futbolistas como Mauro Zárate, Esteban Andrada, Eduardo "Toto" Salvio y hasta el italiano De Rossi.

Los dirigentes del club de la Ribera no se percataron que el hecho de que una mascota que iba a ser comercializada por Boca con el nombre de "Jano", era precisamente un oso, que es el apodo de Lucas Pratto, el goleador de River Plate, autor de goles ante Boca en las dos finales por la Copa Libertadores 2019, en las cuales anotó uno en cada partido.

Fueron los hinchas "millonarios" entonces quienes irrumpieron en las redes sociales para burlarse de la mascota, y recordar con fotos y videos los goles convertidos por Pratto en las dos finales que el "mundo Boca" no puede olvidar.

Ante esa situación, la entidad que preside Daniel Angelici hasta que en diciembre se realicen las elecciones, emitió un comunicado en el que señala que "el Club Atlético Boca Juniors se ve en la obligación de aclarar que no hizo ninguna búsqueda ni selección de mascota para representar al club ni está en sus planes tenerla".

"Como acostumbra con múltiples productos, Boca cerró un acuerdo con un licenciatario para realizar muñecos de peluche con su camiseta, pero de ninguna manera uno de ellos se convertiría en la mascota oficial", agregó.