Sarmiento le ganó a Rosario Central en un partido amistoso jugado en Arroyo Seco

Sarmiento superó ayer a los suplentes de Rosario Central por 1 a 0 en el predio de Arroyo Seco, en un partido amistoso preparatorio para la Primera Nacional. El volante Gabriel Graciani, ex Colón de Santa Fe y Olimpo de Bahía Blanca, marcó el único gol a los 39 minutos del primer tiempo.

El conjunto de nuestra ciudad formó con Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Juan Antonini y Facundo Castet; Graciani, Claudio Pombo, Federico Vismara y Francisco Molina; Ariel Cólzera y Pablo Magnín.

Por su parte, el conjunto "canalla", que es dirigido por Diego Cocca, alineó a Josué Ayala; Rodrigo González, Diego Novaretti, Facundo Almada y Nicolás Colazo; Agustín Allione, Néstor Ortigoza, Joaquín Pereyra y Jonás Aguirre; Lucas Gamba y Sebastián Ribas.

El árbitro fue Bruno Cejas y los asistentes Juan Pablo Giordano y Lisandro Ríos. En el Verde ingresaron Juan Caviglia por Garnier, Bruno Liuzzi por Molina y Fernando Núñez por Cólzera.

Derrota para el combinado suplente

En el partido de suplentes, el conjunto de nuestra ciudad perdió por 1 a 0 y formó Facundo Daffonchio; Martín García, Brian Salvareschi, Lucas Landa y Laureano Puñet; Benjamín Borasi, Fabio Vázquez, Sergio Quiroga y Maximiliano Fornari; Fernando Núñez y Facundo Castelli.

Central lo hizo con Juan Pablo Romero; Raúl Chamorro, Alejo Agüero, Aarón López, Joan Mazzaco; Emmanuel Ojeda, Rodrigo Villagra; Alan Marinelli, Francesco Lo Celso (Luciano Ferreyra), Franco Sarco; Ignacio Russo. El tanto para la victoria "canalla" lo marcó Mazzaco.

El viernes, el Verde cerrará la gira ante Unión

Tras el choque amistoso, la delegación del Verde viajó por la tarde a Santa Fe para alojarse en el predio de Colón, donde practicarán hoy y mañana, ya que el viernes el plantel de Sarmiento cerrará la gira contra Unión, en otro partido preparatorio.

Por otro lado, el delantero Facundo Castelli, proveniente de Instituto de Córdoba, se entrenó con el plantel tras firmar un préstamo sin cargo y con una cláusula de compra de 150.000 dólares por una temporada.

De esta manera, Castelli se transformó en el octavo refuerzo. El resto: Federico “La Bruja” Vismara (Chacarita Jrs.), Fabio Vázquez (segunda división del fútbol Mexicano), Gabriel Graciani (Olimpo de Bahía Blanca), Fernando Núñez (Godoy Cruz de Mendoza), Francisco Molina (Alvarado de Mar del Plata), Pablo Magnín (Temperley) y Claudio Pombo (A-tlético Tucumán).

Cabe recordar que Sarmiento debutará en la categoría frente a Santamarina de Tandil, como local, el fin de semana del 16 al 18 de agosto.

Cómo se disputará la Primera Nacional

El formato de competencia será con dos zonas de 16 equipos, cuyos ganadores disputarán una final entre sí para lograr el primer ascenso a la Superliga.

En tanto, el perdedor jugará el Reducido. Allí clasificarán del 2° al 4° de cada zona y se medirán con la modalidad de 2° vs 4°, 3° vs 3° y 4° vs 2°. De esas llaves saldrán tres ganadores que se sumarán en semifinales junto al perdedor de la gran final, en busca del segundo ascenso a la máxima divisional.

Por su parte, en cuanto a los descensos, serán dos (un equipo de cada zona). A su vez, desde la Superliga serán tres equipos lo que bajen de categoría. En la segunda ronda se invertirán las localías de las zonas.

Los protagonistas de cada zona y la primera fecha

Zona A: Ferro, Platense, Belgrano de Córdoba, San Martín (San Juan), Mitre (Santiago del Estero), Chicago, Atlanta, Barracas Central, Deportivo Morón, Temperley, Argentino Agropecuario (Carlos Casares), Estudiantes (Río Cuarto), Alvarado (Mar del Plata), Guillermo Brown (Puerto Madryn) e Independiente Rivadavia (Mendoza).

Primera fecha: Mitre-Estudiantes; Belgrano-San Martín (SJ); Alvarado-Agropecuario; Guillermo Brown-Barracas Central; Chicago-Morón; Estudiantes de Río Cuarto-Temperley; Ferro-Platense; Atlanta-Independiente Rivadavia.

Zona B: Tigre, Instituto (Córdoba), San Martín (Tucumán), All Boys, Villa Dálmine, Defensores de Belgrano, Almagro, Quilmes, Deportivo Riestra, Chacarita Juniors, Brown de Adrogué, Sarmiento (Junín), Atlético de Rafaela, Santamarina (Tandil), Gimnasia (Jujuy) y Gimnasia (Mendoza).

Primera fecha: Gimnasia (M)-Defensores de Belgrano; Tigre-Quilmes; Brown (A)-Rafaela; Chacarita-All Boys; Riestra-Gimnasia (J); Sarmiento-Santamarina; Villa Dálmine-Instituto; Almagro-San Martín (T).