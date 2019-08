River Plate venció a Lanús con claridad y logró el primer triunfo

River Plate superó ayer con claridad, contundencia y buen juego a Lanús por 3 a 0, y logró la primera victoria en la Superliga de fútbol, en un partido por la segunda fecha del torneo local jugado en el estadio Monumental.

El colombiano Rafael Santos Borré, de tiro penal, en la etapa inicial, y el cordobés Matías Suárez, en dos ocasiones, uno en cada tiempo, marcaron para el actual campeón de América.

El equipo de Núñez presionó bien arriba, jugó mejor en los espacios cortos y achicó bien cuando la tuvo el "Grana", por lo cual no extrañó que llegara a la apertura a los 23 minutos.

Lautaro Valenti derribó a De la Cruz en el área grande y la pena máxima la concretó el colombiano Borré, con un certero remate al palo izquierdo de Agustín Rossi.

A los 30, tras una excelente habilitación de Ignacio Fernández, entrando por izquierda Matías Suárez (figura del "Millo"), con un remate cruzado que pegó en el segundo palo y se metió, marcó el 2 a 0 parcial y la autoridad con que River se fue al descanso. La parte final no varió en su desarrollo, River manejó a voluntad las acciones y Lanús no inquietó en ningún momento, por lo que no extrañó que los conducidos por Marcelo Gallardo contaran con otra inmejorable opción de aumentar el marcador, pero el uruguayo Nicolás De la Cruz la desaprovechó al malograr un tiro penal, a los 20 minutos.

De todos modos, no cambió el desarrollo y River manejó el partido a su antojo, perdió muchas opciones de gol y aumentó nuevamente con un toque de cabeza de Matías Suárez, a los 41.

River se quedó con un muy buen triunfo, el primero en la Superliga, y el equipo "millonario" va encontrando el nivel que pretende el exigente "Muñeco" Gallardo.

River ganó, gustó y goleó con dominio absoluto en los dos tiempos, ante un rival que no fue oposición para nada y que mira el futuro con preocupación.

"No me gustaron las cargadas a Rossi"

El entrenador de River Plate, tras la victoria de su equipo 3 a 0 ante Lanús por la segunda fecha de la Superliga, aseguró que no le gustaron las cargadas a Agustín Rossi, aquero del "Granate" que está préstamo de Boca Juniors, el eterno rival del "Millonario".

"No me gustaron las cargadas a Rossi. Un poco está bien pero todo el partido no me gustó. Traté que se cambie eso por aliento, no me gustó lo qué pasó", afirmó Gallardo, al referirse al mal trato que sufrió el arquero de Lanús, quien está a préstamo de Boca Juniors e integraba el plantel del "Xeneize" que perdió la final de la última Copa Libertadores de América ante River Plate.

Respecto del partido de esta tarde ante el "Granate", el "Muñeco" indicó: "lo vi muy bien a River. Todo el equipo jugó bien y no le dimos ninguna posibilidad a Lanús de meterse en partido. El resultado de tres goles habla de lo que fue el equipo; además, Rossi tuvo una gran actuación".