Boca Juniors visita hoy a Patronato, en busca de su primer triunfo en la Superliga

Boca Juniors, a la espera del debut del italiano Daniele De Rossi y con el envión anímico del pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores, buscará la primera victoria en la Superliga hoy desde las 20 cuando enfrente en Paraná a Patronato, en un encuentro de la segunda jornada del certamen.

El partido será arbitrado por Fernando Rapallini y televisado por la señal de cable Fox Sports Premium.

Tras el empate sin goles con Huracán en la primera fecha y ya clasificado a cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Paranaense de Brasil, el DT boquense Gustavo Alfaro pondría un equipo mezclado de titulares y suplentes.

En los últimos entrenamientos presentó cinco cambios respecto al equipo que debutó en el torneo local, y cuatro sobre los titulares que jugaron el miércoles por la Libertadores.

De la lista de convocados, los ausentes son el italiano De Rossi, Agustín Almendra, y Lisandro López, que continúa desgarrado.

Ya sin el uruguayo Nahitán Nández ni los delanteros Cristian Pavón y Darío Benedetto, quienes seguirán su carrera en el exterior, el choque en Paraná será otra oportunidad para la presencia entre los titulares de Carlos Tevez y de otro de los refuerzos estrella para esta temporada, Eduardo Salvio.

Patronato se ilusiona

Por su parte, el DT de Patronato, Mario Sciacqua, destacó que desde que dirige al club entrerriano "fue la mejor semana" por haber tenido "a todo el plantel a disposición, con muy buen entrenamiento toda la semana" y por "haber ganado la primera fecha", 1 a 0 sobre Colón de Santa Fe de visitante.

Respecto al partido, señaló que Patronato, que necesita sumar para escapar de la zona roja de los promedios, "va a presionar y correr mucho" pero jugará "mucho tiempo en la zona defensiva" y cuando tenga la pelota buscará "herir a Boca".

Sin haber confirmado el equipo titular, Sciacqua sólo presentaría un cambio respecto al equipo que venció a Colón en la primera fecha, al ingresar Gabriel Ávalos por el expulsado Lautaro Comas.

Respecto al operativo de seguridad, el jefe policial departamental, Marcos Antoniow, detalló que trabajarán 350 efectivos policiales desde las 14 cuando "se restringirá la circulación cerca del estadio", y señaló que no se podrán ingresar banderas.

El historial entre ambos es de 5 partidos en Primera División, dos en el Torneo Nacional de 1978 y el resto desde el regreso de Patronato a la máxima categoría: empataron uno y Boca Juniors ganó los cuatro encuentros restantes.

Probables formaciones

Patronato: Matías Ibáñez; Christian Chimino, Walter Andrade, Federico Mancinelli y Mathias Abero; Gabriel Compagunicci, Lucas Mancinelli, Damián Lemos y Santiago Rosales; Cristian Tarragona y Gabriel Ávalos. DT: Mario Sciacqua.

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Iván Marcone y Agustín Obando; Carlos Tevez y Jan Hurtado. DT: Gustavo Alfaro.

El resto de la fecha

Hoy, a las 11.00, Unión de Santa Fe vs. Defensa y Justicia (Darío Herrera); a las 13.15: Gimnasia La Plata vs. San Lorenzo (Fernando Espinoza); a las 15.30: Banfield vs. Estudiantes de La Plata (Nazareno Arasa); a las 17.45: River Plate vs. Lanús (Germán Delfino); y a las 20.00: Patronato de Paraná vs. Boca Juniors (Fernando Rapallini).

Mañana lunes, a las 21.10, Godoy Cruz de Mendoza vs. Arsenal (Patricio Loustau).