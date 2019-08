Santiago Rosa desde España: "Estoy viviendo una experiencia muy linda"

El delantero juninense de 22 años Santiago Rosa fue noticia durante la semana tras confirmarse su arribo al fútbol español. El atacante fue cedido a préstamo por Sarmiento al Club Deportiva, de Ibiza, que interviene en la Segunda División “B”.

El delantero del Verde ya ha mostrado sus condiciones en los minutos que le tocó jugar con la camiseta del Verde y ahora se ilusiona con lograr una experiencia positiva en Europa.

Ayer, Democracia se contactó con Rosa para saber los motivos que determinaron su partida y para conocer detalles de su actualidad.

Sobre los motivos que respaldaron la determinación de emigrar, contó: "Principalmente tomé la decisión de venir a España porque quería sumar minutos de juego. En Sarmiento no venía teniendo esta posibilidad y cuando se confirmó que el técnico (Iván Delfino) iba a continuar, decidí comenzar a buscar otro rumbo. En un momento mi representante me dijo que había surgido la posibilidad de venir a España y no lo dudé".

Ya sobre su presente, añadió: "En los primeros días me encontré con un lindo grupo, muy profesionales todos, me recibieron de la mejor manera y en este sentido el clima es muy parecido al que venía viviendo en Sarmiento".

"Llegué en temporada alta y la verdad que está repleto de turistas por todos lados. El lugar es muy lindo. Yo estoy viviendo en un pueblito que está ubicado a unos 30 minutos de Ibiza, que se llama Santa Eulàlia. En tres minutos estoy en la playa. La verdad que estoy viviendo una experiencia muy linda", comentó a este diario.

Para completar, contó: "El torneo arranca a fines de agosto, estamos en plena pretemporada, haciendo trabajos durísimos y también combinando con algunos amistosos. Tengo la suerte de compartir el plantel con Luciano Pierce, un ex compañero en Sarmiento y por sobre todas las cosas un gran amigo".

"A la noche se extraña un poco, pero bueno, sabía que podía pasarme esto. De todas maneras tengo en la cabeza hacer las cosas bien para dejar una buena imagen en el club. Vine con la intención de jugar, de sumar experiencia y ojalá que todo esto pase, porque me gustaría volver a Sarmiento", finalizó.