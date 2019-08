Cinco partidos le darán continuidad a la segunda fecha de la Superliga

El encuentro que disputarán Godoy Cruz de Mendoza y Arsenal se retrasará finalmente hasta las 21.10 del lunes y cerrará parcialmente la segunda fecha de la Superliga, al postergarse el cruce entre Independiente-Newell's.

El cotejo entre la entidad cuyana y su par bonaerense había sido originalmente programado para las 19.00, en el estadio Malvinas Argentinas de la capital provincial. Pero en virtud de la suspensión del compromiso entre el elenco de Avellaneda y su par 'rojinegro', la Superliga decidió retrasar el inicio de Godoy Cruz-Arsenal, que será dirigido por el árbitro Patricio Loustau.

Independiente-Newell's fue suspendido, debido a que Conmebol programó para el martes 6 el encuentro de ida de una de las llaves de cuartos de final de Copa Sudamericana entre el club de Avellaneda e Independiente del Valle de Ecuador.

El grueso de la programación, quedó de esta manera:

Hoy, a las 13.15, Aldosivi de Mar del Plata vs. Argentinos Juniors (Diego Abal); a las 15.30: Rosario Central vs. Talleres de Córdoba (Facundo Tello); a las 17.45: Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Atlético Tucumán (Pablo Echavarría); y a las 20.00: Vélez Sarsfield vs. Racing (Néstor Pitana).

Mañana, a las 11.00, Unión de Santa Fe vs. Defensa y Justicia (Darío Herrera); a las 13.15: Gimnasia La Plata vs. San Lorenzo (Fernando Espinoza); a las 15.30: Banfield vs. Estudiantes de La Plata (Nazareno Arasa); a las 17.45: River Plate vs. Lanús (Germán Delfino); y a las 20.00: Patronato de Paraná vs. Boca Juniors (Fernando Rapallini).

El lunes, a las 21.10, Godoy Cruz de Mendoza vs. Arsenal (Patricio Loustau).