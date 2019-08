Se conoció la sanción de la Conmebol contra Lionel Messi

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sancionó ayer con tres meses de suspensión y una multa de 50 mil dólares a Lionel Messi, por las declaraciones que el astro rosarino formuló en julio pasado en Brasil, tras ganarle Argentina a Chile (2-1) para quedarse con el tercer puesto en la Copa América.

La Jueza Única del Tribunal de Disciplina, Amarilis Belisario, dictaminó "suspender" al crack del Barcelona por "tres meses contados a partir del día siguiente a la notificación", o sea a partir de hoy, sábado 3.

"En consecuencia, el jugador queda suspendido para disputar partidos oficiales y amistosos con su Selección Nacional, en ese período de tiempo", argumentó la magistrada. Además, la Jueza venezolana le impuso al jugador, de 32 años, una multa de "50 mil dólares estadounidenses, en virtud al artículo 12.6 del Reglamento Disciplinario de la Conmebol", dijo en el fallo.

Al respecto, la magistrada estipuló que "el importe de esta multa será debitado automáticamente del monto a recibir por su Asociación en concepto de participación y/o premios".

Por último, la jueza admite que puede haber una presentación ante la Cámara de Apelaciones de la Conmebol en el "plazo de siete días corridos", a partir de hoy.

Al finalizar el partido por el tercer puesto, el pasado sábado 6 de julio, Messi no asistió a la ceremonia de premiación en disgusto por la decisión del árbitro paraguayo, Mario Díaz de Vivar, de expulsarlo injustamente en un encontronazo con el mediocampista chileno, Gary Medel.

Ya en la zona mixta, donde los jugadores realizaron declaraciones, el astro rosarino afirmó visiblemente enojado: "Tengo mucha bronca. No merecía esa (tarjeta) roja".

Pero lo explosivo fue cuando el jugador del Barcelona afirmó que "nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Nos faltaron el respeto durante toda la Copa (América). La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol y del show".

Y para terminar Messi declaró que "la Copa está armada para Brasil", en virtud de que -al día siguiente- el representativo local se impuso 3-1 a Perú, dirigido por el argentino Ricardo Gareca, para coronarse campeón de la Copa América Brasil 2019.

De este modo, el astro rosarino se perderá los amistosos en fecha FIFA ante Chile (en Los Ángeles) y México (en Texas), ambos en setiembre, además del ensayo con Alemania (en Dortmund), pautado para octubre venidero.