Sarmiento juega hoy frente a Newell's Old Boys de Rosario

El plantel profesional de Sarmiento de Junín volvió a entrenarse en la mañana de ayer, en el nuevo Centro de Entrenamiento de la institución y en horas de la tarde viajó a Rosario, para jugar un nuevo amistoso de pretemporada, que le sirve de preparación para el Campeonato Nacional 2019/2020 de fútbol.

Los jugadores realizaron trabajos físicos y una sesión de fútbol táctico, a las órdenes del director técnico Iván Delfino y sus colaboradores.

Posteriormente, desde el estadio, el plantel del CAS viajará en micro rumbo a Rosario, para quedar concentrado en un hotel de ”La Chicago Argentina”, a la espera del partido previsto para hoy a las 10.30 en Bella Vista, el predio donde entrenan los “leprosos” que militan en la Superliga Argentina de primera división.

Recordemos que Sarmiento ya jugó dos amistosos, ambos frente a Argentino Agropecuario de Carlos Casares, empatando ambos sin goles, primero el pasado miércoles 24 en la vecina ciudad y luego, el pasado sábado, en el estadio “Eva Perón”.

En cuanto a los partidos entre “suplentes”, en cancha de los “sojeros” ganó el “Verde” 2 a 1 y en nuestro medio, en la revancha, se impuso el conjunto dirigido por el uruguayo Felipe de la Riva, por 2 a 0.



Entre quienes viajarán a Rosario estarán Manuel Vicentini, Facundo Daffonchio, Luis Yamil Garnier, Juan Antonini, Wilfredo Olivera, Facundo Castet, Gabriel Graciani, Federico Vismara, Claudio Pombo, Francisco Molina; Fernando Núñez , Pablo Magnín, Sergio Quiroga, Benjamín Borasi, Martín García, Braian Salvareschi, Lucas Landa, Laureano Puñet, Bruno Luizzi, Fermín Antonini, Maximiliano Fornari, Ariel Cólzera, Tomás Morales, Juan Caviglia, Bruno Rodríguez, Manuel García, Joaquín Vivani y Julián Brea.

Mañana se sortea el fixture del torneo, que se jugará en dos zonas

El fixture de la Primera Nacional (ex Primera “B” Nacional), que se jugará en dos zonas y comenzará el 17 de agosto, se sorteará mañana jueves a las 16.30 en el predio "Julio Humberto Grondona" de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza.

La Primera Nacional tendrá 32 participantes que estarán divididos en dos zonas de 16 equipos cada una.

Habrá dos ascensos a la Superliga, serán cuatro los descensos y no se jugarán los llamados "clásicos", de acuerdo a lo resuelto por la mesa directiva de la divisional.

Los equipos participantes de la próxima temporada de la Primera Nacional serán los siguientes:

Agropecuario Argentino de Carlos Casares, All Boys, Almagro, Alvarado de Mar del Plata, Atlanta, Atlético Rafaela, Barracas Central, Belgrano de Córdoba, Brown de Adrogué, Chacarita Juniors; Defensores de Belgrano, Deportivo Riestra, Deportivo Morón, Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba).

También Estudiantes de Buenos Aires, Ferro Carril Oeste, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Independiente Rivadavia de Mendoza, Instituto de Córdoba, Mitre de Santiago del Estero; Nueva Chicago, Platense, Quilmes A.C , Ramón Santamarina de Tandil, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, Sarmiento de Junín, Temperley, Tigre y Villa Dálmine.