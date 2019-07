Rosario Central se impuso a Atlético Tucumán

Rosario Cenrtal comenzó ganando y como visitante en la Superliga Argentina de fútbol 2019/2020, al imponerse 2 a 1 a Atlético Tucumán, en el partido que cerró la primera fecha del certamen.

Ciro Rius y Leonardo Gil hicieron los tantos del"canalla" y lo había igualado transitoriamente Ramiro Carreras (shot que se desvió en Molina), para los albicelestes locales.

En los primeros minutos el partido es trabado, donde ninguno de ambos equipos logra prevalecer con su juego, ya que en la zona de volantes abunda la marca y la fricción.

El equipo de Cocca busca desde el minuto inicial formatear su juego, con una línea defensiva que tiene crédito por la presencia y seguridad de Matías Caruzzo, mientras que con Rinaudo y Gil pretende darle contención, aunque aún no logran hilvanar jugadas con Ciro Rius, Diego Zabala y Maxi Lovera.

Recién a los 25 minutos se generó la primera situación de riesgo de gol, y fue para los tucumanos, mediante dos remates de Leandro Díaz que exigió a Ledesma.

Pero a los pocos minutos apareció Ciro Rius, quien desde media distancia rompió con tanto equilibrio y clavó la pelota en el ángulo del arco tucumano, un golazo.

Atlético sintió el impacto, y con más ímpetu que ideas fue hacia el arco de Ledesma, pero por falta de precisión en la definición el local no logró empatar con los remates de Fernández y Toledo.

Por eso el entretiempo llegó como una pausa necesaria para Central, para reorganizarse y salir en el complemento a asegurar la diferencia.

En el arranque del segundo tiempo fue Central el que tuvo la chance de aumentar, ya que un mal rechazo defensivo dejó a Rius otra vez en posición de gol, pero su envío fue devuelto por el arquero local.

Pero enseguida llegó el minuto fatídico para los canallas, porque tras una serie de remates y rebotes en el área, Carrera le pegó cruzado y Molina, en su afán por rechazar, la desvió al gol descolocando a Ledesma.

Central sintió el impacto, y por eso fue con determinación hacia el arco de enfrente, convirtiendo a Rius en el jugador más desequilibrante.

A los 25 minutos Pitana no sancionó un claro penal a favor de Central, cuando Bianchi lo abrazó a Lovera y lo derrumbó dentro del área.

Pero la confianza da réditos, por eso a los 21´, el "Colo" Gil capturó un remate desde la puerta del área y cruzó la pelota con un zurdazo que se metió junto al palo derecho del arquero anfitrión.

Cuando el partido transitaba el final, un corte de luz postergó por unos minutos el desenlace y cuando reanudaron, con siete minutos de descuento, Central aguantó

y se llevó el triunfo.