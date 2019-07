Argentina venció a Ecuador en el debut del seleccionado de fútbol

El seleccionado argentino masculino Sub-23 de fútbol venció ayer por 3 a 2 a Ecuador, en la primera jornada del grupo “A” de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Los tantos del representantivo albiceleste fueron convertidos por el mediocampista de Barracas Central, Fernando Valenzuela (a los 33 minutos y por el delantero de San Lorenzo, Adolfo Gaich (a los 39´ y 75´).

Ecuador descontó en dos oportunidades en el segundo tiempo por intermedio del ecuatoriano Jordan Rezabala y Anderson Naula, a los 29´ y 43 minutos, respectivamente.

El equipo conducido por el entrenador Fernando Batista tuvo el manejo de la pelota desde el inicio, controló la zona del mediocampo y fue el que generó las principales acciones de peligro.

Ecuador, tercero en el último Mundial Sub-20 de Polonia 2019, no tuvo ideas para generar juego ni tampoco estuvo lúcido para contrarrestar el ataque del combinado argentino, que jugó casi toda la primera etapa en su campo.

El buen desempeño del delantero del "Ciclón" y de Santiago Colombatto, del Cagliari de Italia, entre otros, le permitió a Argentina mantener la supremacía a lo largo de todo el primer tiempo.

El equipo de Batista se fue al entretiempo con dos goles a favor (Valenzuela y Gaich), aunque sufrió la expulsión del mediocampista Nicolás González por una falta al arquero Cevallos.





El Sub-23 argentino sintió el hombre de menos en el comienzo de la segunda etapa, situación que le permitió crecer a los ecuatorianos, en contraposición de lo que había pasado en los primeros 45 minutos.

La "tricolor" tomó el protagonismo del juego y obligó a su rival a jugar en su propio campo debido a las subidas por ambos laterales y por el centro del campo, aunque sin llegar a ser profundo.

Un error del arquero Cambeses le permitió a Ecuador descontar tras un tiro libre ejecutado por Jordan Rezabala, sin embargo Gaich volvió a anotar para ampliar la diferencia un minuto después.

Cerca del final del encuentro, el conjunto dirigido por el argentino Jorge Célico (supo jugar al fútbol en nuestra región, años atrás) convirtió el segundo gol de los ecuatorianos, aunque no le permitió lograr la hazaña del empate.

El seleccionado argentino masculino Sub 23 enfrentará a México el próximo jueves desde las 15 (hora de Argentina) por la segunda jornada del grupo A”.

Los equipos formaron así:

ARGENTINA: Facundo Cambeses; Marcelo Herrera, Leonel Mosevich, Joaquín Novillo y Facundo Medina; Fausto Vera, Agustín Urzi (Lucas Necul) y Nicolás González; Santiago Colombatto, Fernando Valenzuela (Ismael Barquet) y Adolfo Gaich (Sebastián Lomónaco). D.T.: Fernando Batista.

ECUADOR: José Cevallos; Bryan Hernández, Kevin Minda, Gustavo Vallecilla, Segundo Castillo; Jordy Alcívar (Juan Estupiñán García), Sergio Quintero (Janus Vivar) y José Cifuentes; Jordan Rezabala, Daniel Segura (Anderson Naula) y Leonardo Campana. D.T.: Jorge Célico.

Como incidencias en el partido disputado en el estadio “San Marcos” de Lima, a los 25 minutos de la primera etapa fue expulsado el medicompista argentina Nicolás González, mientras que los 34 minutos del segundo tiempo Gustavo Vallecilla de Ecuador recibió la tarjeta roja.

Villamayor-Zapata, bronce en relevos masculinos del pentatlón moderno

La dupla argentina Sergio Villamayor-Emmanuel Zapata se acreditó ayer la medalla de bronce en la prueba masculina de relevos del pentatlón moderno de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Los binomios de México y Estados Unidos obtuvieron el primer y segundo puesto de la prueba combinada de carrera y tiro, que se desarrolló en la Escuela Militar de Chorrillos.

Para Villamayor, de 29 años, significó la segunda presea del mismo metal en la cita de la capital peruana, tras el tercer puesto que logró el domingo en la modalidad individual, que le acreditó además las clasificación para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Cerúndolo pasó en tenis a la segunda ronda

Francisco Cerúndolo, una de las revelaciones del tenis argentino, avanzó ayer a la segunda ronda de los Juegos Panamericanos de Lima con un triunfo ante el jamaiquino Rowland Phillips por 6-3 y 6-1.

Cerúndolo, de 20 años, enfrentará en la próxima instancia al ecuatoriano Gonzalo Escobar.

"Fue un partido duro. El resultado quizás muestre que fue fácil, pero no, fue bastante peleado y largo. Es un honor estar acá representando al país", manifestó Cerúndolo en declaraciones a la prensa del Comité Olímpico Argentino (COA).

Cerúndolo figura en el puesto 460° del ranking ATP.