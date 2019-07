El seleccionado de la Liga Deportiva del Oeste debutó goleando en Areco

El seleccionado de primera división de la Liga Deportiva del Oeste de fútbol femenino, a las órdenes de Sergio Barbagelata, debutó ganando en la zona “B” del Campeonato Provincial.

Ayer como visitantes, golearon 4 a 0 al combinado de San Antonio de Areco, con dos tantos de Sofía D´Ambrosio y otro doblete de Romina Paye.

Fue superior durante todo el desarrollo del encuentro el team de la LDO, iniciando a paso firme la competencia, clasificatoria para el Nacional.

No extrañó que fueran llegando los goles y que se rubricara con un contundente 4 a 0 el mejor juego de las orientadas por Sergio Barbagelata.

Destaquemos que el seleccionado juninense comparte además con los combinados de Chacabuco y Chivilcoy la zona “B”, mientras que en las dos restantes juegan:

En la “A”, La Plata, San Pedro, San Nicolás y Campana.

Zona “C”: Carlos Casares, Bragado y 9 de Julio.

Los tres primeros de los grupos “A” y “B” y los dos primeros del “C” avanzarán a la siguiente etapa.

Cómo continúa

Las próximas fechas van a jugarse con este detalle:

Segunda: Junín ante Chacabuco; y Chivilcoy vs. San Antonio de Areco.

Tercera: Chivilcoy vs. Junín y San Antonio de Areco vs Chacabuco.

Cuarta (primera de la segunda rueda): Junín vs. San Antonio de Areco; y Chivilcoy vs. Chacabuco.

Quinta: Chacabuco vs. Junín; y San Antonio de Areco vs. Chivilcoy.

Sexta fecha: Junín ante Chivilcoy; y Chacabuco vs. San Antonio de Areco.