San Lorenzo y Godoy Cruz (M) debutan con equipos alternativos

San Lorenzo y Godoy Cruz abrirán hoy su participación en la Superliga, en medio de sus series de octavos de final de la Copa Libertadores, lo que los obliga a reservar a algunos de sus futbolistas principales.

El encuentro se disputará a partir de las 15:30 en el estadio "Nuevo Gasómetro", con arbitraje de Andrés Merlos y televisación de Fox Sports Premium.

La particularidad de este cruce, más allá del nuevo proceso que inició el "Ciclón" con Juan Antonio Pizzi a la cabeza, es que Godoy Cruz ganó las últimas tres veces que se enfrentaron sin que San Lorenzo pueda convertirle goles (2-0, 5-0 y 1-0).

San Lorenzo viene, además, de hacer una malísima Superliga pasada, donde finalizó con 23 puntos, apenas uno por encima del último Argentinos Juniors.

La devolución de los seis puntos que le habían quitado por Fair Play Financiero le permitió no quedar a la cola, aunque no evitó la salida de Jorge Almirón, pese a su clasificación a segunda ronda en la Libertadores.

Tras el 0-0 como local en la ida frente a Cerro Porteño de Paraguay, Pizzi -que recibió ocho refuerzos para el plantel- cambiará a todo el equipo para este choque ante el "Tomba" mendocino.

Del otro lado, ante una paleta más reducida de alternativas, Lucas Bernardi cuidará a algunos de sus futbolistas más destacados para no sufrir sinsabores.

De igual manera, Godoy Cruz llegó a Buenos Aires con 23 jugadores, ya que luego de su debut en la Superliga viajará directamente a San Pablo para esperar la revancha ante Palmeiras, que el miércoles en Mendoza, le remontó dos goles para llevarse una igualdad 2-2 que dejó abierta la serie.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:

SAN LORENZO: Nicolás Navarro; Gino Peruzzi, Gianluca Ferrari, Santiago Vergini, Elías Pereyra; Emanuel Maciel, Mauro Pittón, Nahuel Barrios; Nicolás Reniero, Rubén Botta; y Alexander Díaz. D.T.: Juan Antonio Pizzi.

GODOY CRUZ (M): Andrés Mehring; Agustín Álvarez, Héctor Varela, Tomás Cardona, Gabriel Alanís; Kevin Gutiérrez, Juan Andrada, Fabián Henríquez; Miguel Merentiel, Santiago García y Juan Brunetta. D.T.: Lucas Bernardi.