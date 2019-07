River, con la cabeza en la Copa, presenta un elenco “muletto” ante Argentinos Jrs.

River Plate, con la cabeza puesta en la Copa Libertadores, apelará hoy a un equipo con mayoría de suplentes para su debut en la Superliga, como visitante de Argentinos Juniors, en uno de los partidos más destacados de la primera fecha del certamen.

El encuentro se disputará desde la hora 20 en el estadio “Diego Armando Maradona”, contará con el arbitraje de Fernando Rapallini y tendrá la televisación de Fox Sports Premium.

El elenco "millonario" atraviesa una racha negativa de lesiones que obligó al entrenador Marcelo Gallardo a realizar variantes obligadas en los amistosos preparatorios y en el choque del martes pasado con Cruzeiro, en lo que fue el primer partido oficial de la pretemporada.

Ese día perdió a Javier Pinola por una molestia muscular, Leonardo Ponzio estuvo en el banco por una lesión similar y Lucas Pratto apenas jugó unos minutos, ya que todavía no recuperó ritmo de juego luego de recuperarse de una fisura en el sacro.

En las últimas horas, la enfermería de River sumó otra baja, ya que se confirmó que Fabrizio Angileri sufrió una distensión de sartorio derecho y será baja por varios días.

Con este panorama, y pensando que el próximo martes deberá jugarse la clasificación a cuartos de final de la Libertadores en Belo Horizonte tras empatar 0 a 0 como local, Gallardo apelará a futbolistas que no suelen ser titulares para visitar al "Bicho".

El que podría reaparecer, aunque sea sumando minutos desde el banco de los suplentes, sería Ignacio Scocco, quien arrastra una lesión en el gemelo derecho que lo marginó en los últimos tiempos.

El conjunto de La Paternal arranca una nueva temporada con un objetivo más que claro: mantener la categoría. El "Bicho" solo tiene cuatro equipos debajo en la tabla "roja" de los promedios, por lo que deberá sumar muchos puntos para no pasar sobresaltos.

Además, será su único frente de pelea, ya que hace menos de diez días Colón lo dejó afuera de la Copa Sudamericana.

Si bien perdió a una pieza clave como Alexis Mac Allister - se fue a Boca-, Argentinos sumó a Santiago Silva, Victorio Ramis, Nicolás Silva, Diego Sosa y Marcos Angeleri.

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles:

ARGENTINOS JRS.: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana, Enzo Ybáñez; Victorio Ramis, Franco Moyano, Fausto Vera, Gabriel Hauche; Raúl Bobadilla y Santiago Silva. D.T.: Diego Dabove.

RIVER PLATE: Germán Lux, Elías López, Kevin Sibille, Lucas Martínez Quarta, Nahuel Gallardo; Crístian Ferreira, Bruno Zuculini, Exequiel Palacios, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Julián Álvarez. D.T.: Marcelo Gallardo.