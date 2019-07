Racing recibe a Unión e inicia la defensa del título

Racing Club, actual campeón del fútbol argentino, recibe esta noche a Unión de Santa Fe, en el inicio de la Superliga 2019/20, en busca de borrar con un triunfo el disgusto por su prematura eliminación de la Copa Argentina sufrida el fin de semana pasado ante Boca Unidos de Corrientes.

El encuentro se jugará este viernes desde las 21 en el estadio “Presidente Perón”, en la ciudad bonaerense de Avellaneda, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y televisado por TNT Sports.

Parece ayer el pasado 7 de abril cuando Racing dio la vuelta olímpica al ganar la Superliga 2018/19 luego de empatar 1-1 en el "Cilindro" ante Defensa y Justicia, subcampeón e impensado rival en la puja por el título.

Pasaron 110 días y comienza un nuevo certamen, que en la primera edición fue ganado por Boca Juniors, con la novedad de que el mismo sólo contará con tres descensos en vez de cuatro como estaba pautado.

Entre la obtención del título y este inicio Racing no sumó alegrías. El equipo de Eduardo Coudet fue eliminado por el descendido Tigre, luego campeón, en cuartos de final de la Copa de la Superliga y el domingo pasado quedó fuera de la Copa Argentina ante Boca Unidos, un equipo del torneo Federal “A”.

Racing hasta fin de año solo tendrá actividad en Superliga y volverá a tener similar presión que en el certamen pasado, deberá ubicarse en la punta o cerca de ella porque posee un numeroso plantel, caro y desbalanceado al contar con muchos mediocampistas y escasos delanteros.

A Racing se le sumaron David Barbona (Atlético Tucumán), Matías Rojas (Defensa y Justicia), Walter Montoya (Cruz Azul de México) y Diego Gonzalez, quien regreso de fútbol mexicano. Ahora busca un lateral derecho y un delantero, aunque esta difícil la llegada de los dos que desea el DT Eduardo Coudet: José Luis Rodríguez Bebanz (Danubio de Uruguay) y Nicolás Reniero (San Lorenzo).

Unión, con la dirección técnica de Leonardo Madelón, comienza la Superliga con una enorme tranquilidad, la de estar ubicado en el noveno lugar en la tabla que decidirá los tres descensos, con 1,519.

Water Bou (Unión La Calera de Chile), Federico Milo (San Martín de san Juan), Sebastián Moyano ( arquero ex Gimnasia), el pase definitivo de Damián Martínez (Independiente), el retorno de Juan Cavallaro (estuvo en san Lorenzo), Gabriel Carabajal (Patronato) y Jalil Elías (Godoy Cruz) reforzaron a Unión.

En cuanto a las novedades en Racing con respecto al que jugó ante Boca Unidos, entrarían Nery Dominguez en la zaga por Alejandro Donatti (desgarrado), Rojas por González en el mediocampo y Jonatan Cristaldo por Darío Cvitanich en la ofensiva.

En el equipo santafesino Bou no viajará a Buenos Aires, recién se sumó al equipo, y la ofensiva estará conformada por Maximiliano Cuadra, que pertenece a Racing (jugó 42 cotejos) y esta a préstamo en Unión y el ex Olimpo Franco Troyansky.

El historial es muy parejo luego de 57 partidos, con diferencia para Racing de 19 victorias con 16 y 22 igualdades.

Los protagonistas

Las probables formaciones serían éstas:

Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Leonardo Sigali y Alexis Soto; Marcelo Díaz; Augusto Solari, Matías Zaracho y Matías Rojas; Jonatan Cristaldo y Lisandro López. D.T.: Eduardo Coudet.

Unión: Sebastián Moyano; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Lucas Ríos, Nelson Acevedo o Jalil Elías, Javier Méndez y Gabriel Carabajal; Maximiliano Cuadra y Franco Troyansky. D.T.: Leonardo Madelón.