Daniele De Rossi ya logró cautivar al "Mundo Boca"

El italiano Daniele De Rossi cautivó ayer al "Mundo Boca" en sus primeras horas en la Argentina, que vivió intensamente desde su fervorosa llegada al Aeropuerto de Ezeiza, por la mañana, hasta su participación en un entrenamiento vespertino bajo la lluvia en Casa Amarilla.

Entremedio, el ex volante de la Roma y el seleccionado de su país cumplió con los estudios médicos antes de firmar contrato y luego conoció las instalaciones de “La Bombonera”, vestido con ropa del club y acompañado por el vicepresidente primero, Cristian Gribaudo y el director deportivo, Nicolás Burdisso.

De Rossi, de 36 años cumplidos ayer, opacó por completo las repercusiones de la gran victoria de Boca frente a Ahtletico Paranaense (1-0) en Brasil, por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores, y generó una revolución tanto en los hinchas como en el club.

El campeón mundial en Alemania 2006 tuvo en su corta estadía en Buenos Aires algunos gestos que refuerzan la idea de ser "un jugador a la medida de Boca".

Se entrenó con sus nuevos compañeros

Por caso, pidió entrenarse ayer por la tarde, pese al cansancio del vuelo desde la capital italiana, y lo hizo bajo la lluvia y con pantalones cortos, a diferencia de sus compañeros que lucieron todos pantalones largos.

De Rossi participó de un trabajo a puertas cerradas en la cancha número 1 del Complejo Pedro Pompilio junto con los futbolistas que sumaron pocos minutos o ni jugaron en Curitiba.

Compartió el equipo verde con Carlos Tevez y el colombiano Sebastián Villa en un ejercicio de fútbol reducido que ordenó el DT Gustavo Alfaro.

El mediocampista del seleccionado argentino Leandro Paredes, ex compañero suyo en Roma, reveló hoy en una nota con TyC Sports que De Rossi le dijo que le gustaría jugar el domingo próximo ante Huracán en la fecha inaugural de la Superliga.

De todos modos, ello no será posible y tampoco su presencia en la revancha con Paranaense, el miércoles próximo en “La Bombonera”.

El italiano no juega desde el 26 de mayo pasado cuando se despidió de Roma tras catorce años de carrera en la victoria sobre Parma por la Serie A.

Su presentación oficial iba a realizarse mañana al mediodía en salón Quinquela Martín del estadio pero finalmente fue aplazada para la semana que viene cuando el presidente del club, Daniel Angelici, regrese de un viaje por Europa.

"Estoy muy contento", fueron de momento las únicas palabras del volante internacional como jugador de Boca en su alborotado arribo al país por la Terminal A del aeropuerto.

Entre la prensa, los curiosos y la gran cantidad de fanáticos que se le abalanzaron por una selfie, De Rossi tuvo una muestra gratis de la pasión que genera el fútbol y Boca en particular en Argentina.

Acompañado por su esposa, el futbolista abordó una camioneta en el sector de arribos de la estación aérea y partió para realizarse los exámenes médicos propios de cada transferencia.

Al llegar más tarde a Casa Amarilla pudo leer mensajes de recepción en banderas escritas en italiano que fueron colocadas en el alambre perimetral: "Daniele De Rossi, bienvenido a la República de La Boca. Hacemos la historia junto a la mitad + 1. Esto es Boca".