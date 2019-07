Boca venció a Paranaense en Brasil

Boca Juniors protagonizó una visita de riesgo en Curitiba y ganó un partido trascendente por los octavos de final de la Copa Libertadores de América, como huésped de Atlético Paranaense.

El conjunto de Gustavo Alfaro volvió a pisar el Arena da Baixada, el escenario donde vivió su derrota más dolorosa desde que asumió como entrenador boquense, y con un golazo de Alexis Mac Allister a los 37 minutos del complemento, se quedó con la victoria, sufrida porque en el último minuto de descuento, Marco Ruben estrello un penal en el palo izquierdo de la valla de Esteban Andrada, perdiéndose el empate.

Con un diseño diferente al habitual a partir de una mitad de campo con intérpretes más combativos, Boca presionó arriba en el inicio para no dejar despegar a los veloces hombres locales, que a pesar de no contar con su figura, emigrada al Atlético Madrid (el lateral Renán Lodi), mantiene la estructura que le permitió, por ejemplo, ganar la Copa Sudamericana 2018.

Tuvo tres aproximaciones Boca en esos primeros compases: un remate poco ortodoxo de Mac Allister que Santos envió al córner; un ingreso por el carril del medio de "Wanchope" Ábila, quien cuando quedó cara a cara con el guardameta, le pellizcaron el balón; y un buscapié del ex Argentinos que no llegó a conectar Zárate.

El conjunto dueño de casa tuvo sus mejores ráfagas desde Rony, en transiciones rápidas, instancia en la que se siente más cómodo. dos, curiosamente, partieron de la pegada de su arquero. El veloz mediocampista, Guimaraes y Nikao contaron con espacios para sendos remates lejanos que estuvieron cerca de abrir el marcador. En esos rompimientos mostró algunas grietas la defensa, en el retroceso de Marcone o cuando Junior Alonso debió salir lejos de la cueva para romper.

Pero Boca incomodó a su adversario asfixiando la primera puntada. Y a los 30 minutos elaboró la chance más clara: un sacrificado Mac Allister le "robó la cartera" a Guimaraes y asistió a Ábila, quien definió sin convicción ante Santos, que se quedó con el intento.

El segundo tiempo afloraron los roces y las imprecisiones. El juego se hizo cortado y Paranaense sólo logró romper líneas a través del desequilibrio individual de Rony, quien no le dio buen final a sus intervenciones. Un cabezazo de Marco Ruben, a los 63 minutos, y un remate de Nikao, a los 65, sacudieron un poco el sopor.

A 15 del final, Alfaro apostó a los ingresos de Jan Hurtado y Carlos Tevez por "Wanchope" y Zárate en pos de conseguir un segundo aire y salir del asedio paulatino en el que lo fue sumergiendo Atlético. Y no sólo lo consiguió, sino que además abrió el marcador: a siete minutos del epílogo, Mac Allister, el mejor jugador de la cancha, quebró la paridad. Recibió de Tevez y no dudó en sacar el remate a distancia, que rozó en Pedro Henrique y superó al portero: 1-0.

Cuando todo estaba tranquilo, el árbitro uruguayo Daniel Fedorzcuk sancionó a instancias del VAR un inexistente penal, pero Marco Ruben falló y Boca se trajo un triunfo importantísimo.