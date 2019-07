Boca visita a Paranaense en la ida de octavos de final

Boca Juniors comenzará a desandar hoy su camino en los octavos de final de la Copa Libertadores cuando visite en Curitiba al peligroso Athlético Paranaense, en match de ida de la llave que definirán en "La Bombonera".

El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en el estadio Arena da Baixada, del equipo brasileño, con el arbitraje del uruguayo Daniel Fedorzcuk y televisación de la señal de cable Fox Sports.

La revancha se jugará en "La Bombonera" el miércoles 31 de julio y el ganador de la llave enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce de Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador) y Olimpia de Paraguay.

Boca y Paranaense son dos viejos conocidos, ya que compartieron la fase de grupos, ambos integraron el “G” que ganó el "xeneize", eso le dio derecho a definir la serie como local en Buenos Aires.

En los cruces por el grupo, Paranaense goleó en Brasil por 3-0 y Boca ganó con lo justo en "La Bombonera" por 2-1.

En octavos de final, con eliminación directa, la situación será distinta y Boca, actual subcampeón de la Libertadores, se reforzó para ir en busca del título, aunque su primer escollo no será una presa fácil, por el contrario, Paranaense tiene un muy buen equipo y se desprendió de una sola figura, el lateral Renan Lodi, transferido al Atlético de Madrid.

Boca se presentará en Curitiba con algunas bajas sensibles como la dupla central titular, integrada por Lisandro López (desgarrado) y Carlos Izquierdoz (suspendido), y tampoco estará el goleador Darío Benedetto, quien transita sus últimas horas en el club tras haber acordado su salida al Olympique de Marsella francés.

En cuanto a los refuerzos, será titular uno solo, Alexis Mac Allister, ya que Eduardo "Toto" Salvio estará posiblemente entre los suplentes, al igual que el venezolano Jan Hurtado.

En la defensa, el DT Gustavo Alfaro armará la dupla central con Paolo Goltz y el paraguayo Junior Alonso, mientras que en los laterales estará por la derecha el juvenil de las divisiones inferiores Marcelo Weigandt, ya que Julio Buffarini no está al ciento por ciento desde lo futbolístico, mientras que a la izquierda jugará Emmanuel Mas.

En el mediocampo jugará uno de sus últimos partidos el corazón del equipo, el uruguayo Nahitan Nández, quien continuará su carrera en el Cagliari de Italia, en una baja sensible que Boca intentará disimular con la próxima llegada del italiano Daniele De Rossi.

Boca apostará a la inspiración de Mauro Zárate, una amenaza con pelota en movimiento y detenida, la potencia y los goles de Ramón "Wanchope" Abila, y espera que Mac Allister confirme todo lo bueno que mostró desde que se sumó al club procedente de Argentinos Juniors.

Paranaense, tendrá arriba al goleador Marco Ruben, quien siempre le anota a Boca, y al ex River y Huracán Luis "Lucho" González.

Las probables formaciones serían estas:-

Athlético Paranaense: Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Leo Pereira y Márcio Azevedo; Luis González, Bruno Guimaraes, Marcelo Cirino y Nikao; Rony y Marco Ruben. D.T.: Tiago Nunez.

Boca Juniors: Esteban Andrada; Marcelo Weigandt, Paolo Goltz, Junior Alonso y Emmanuel Mas; Sebastián Villa o Nicolás Capaldo, Nahitan Nández, Iván Marcone y Alexis Mac Allister; Mauro Zárate y Ramón Ábila. D.T.: Gustavo Alfaro.

San Lorenzo recibe a Cerro Porteño

San Lorenzo de Almagro recibirá hoy a Cerro Porteño de Paraguay, en partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El encuentro se jugará desde las 19.15 en el estadio “Pedro Bidegain”, de San Lorenzo, con el arbitraje del chileno Roberto Tobar y televisado por la señal Fox Sports.

El club de Boedo afrontará su primer partido oficial del segundo semestre tras la pretemporada, donde sólo disputó tres encuentros amistosos durante el receso invernal, y presentará a Juan Antonio Pizzi en su segundo ciclo como DT del club..

Los jugadores que se sumaron al "Cuervo" son los hermanos Bruno y Mauro Pittón (Unión de Santa Fe), Lucas Menossi (Tigre), el juninense Ezequiel “Pocho” Cerutti (Independiente), Adam Bareiro (Monterrey de México), más los paraguayos Oscar Romero (Shanghai Shenhua de China) y Ángel Romero (Corinthians de Brasil), quienes llegarán al país en los próximos días.

En tanto, otros dos refuerzos no serán parte de la lista en esta etapa del certamen, ya que solamente se pueden realizar cinco cambios, por lo que Nicolás Navarro (regresa de Querétaro) y Santiago Vergini (Bursaspor de Turquia) deberán esperar a que San Lorenzo clasifique a cuartos de final, donde se pueden realizar más modificaciones.

Para recibir a los paraguayos, el “santo” tendrá el debut de tres de esos refuerzos: el lateral izquierdo Bruno Pittón, el mediocampista Lucas Menossi y el delantero paraguayo Adam Bareiro.

El "Ciclón" se ubicó segundo en la fase de grupos, por detrás de Palmeiras de Brasil, luego de compartir la zona con Junior de Colombia y Melgar de Perú.

Por su parte, Cerro Porteño, dirigido por Miguel Angel Russo, cuenta en su plantel con los argentinos Juan Pablo Carrizo, Joaquín Larrivey, Diego Churín y Federico Carrizo, y accedió a esta instancia como líder del Grupo “E”.

Las posibles formaciones son éstas:

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi y Bruno Pittón; Gerónimo Poblete y Lucas Menossi; Ezequiel Cerutti, Fernando Belluschi, Héctor Fértoli; y Adam Bareiro. DT: Juan Antonio Pizzi.

Cerro Porteño: Juan Pablo Carrizo; Alberto Espínola, Marcos Cáceres, Juan Patiño, Daniel Rivas; Óscar Ruiz, Juan Aguilar, Mathías Villasanti, Federico Carrizo; Diego Churín y Joaquín Larrivey. D.T.: Miguel Á. Russo.