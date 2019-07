La Primera Nacional tendrá dos zonas, dos ascensos, cuatro descensos y no habrá clásicos

El flamante presidente de la Primera Nacional (ex Primera B Nacional), Marcelo Achile, confirmó que el torneo que se iniciará el segundo fin de semana de agosto, tendrá 32 equipos que jugarán en dos zonas de 16, habrá dos ascensos a la Superliga, cuatro descensos y no tendrá clásicos".

El sorteo de las zonas se hará el 1 de agosto junto con el programa completo.

"Hay cuestiones que no hemos definido y queremos que todo sea por consenso. Lo que está confirmado es que habrá dos ascensos y los descensos serán cuatro (2 por zona) y no habrá ronda de clásicos", reveló Achile en una entrevista al sitio Mundo Ascenso.

El presidente de Defensores de Belgrano, elegido por sus pares para encabezar la mesa de autoridades de la Primera Nacional, aseguró que "las dos zonas se conformarán tratando de ser coherentes para que en lo posible ningún club sufra demasiados viajes y recorra muchos kilómetros".

Achile explicó que "creemos que la Primera Nacional es una categoría que hay que jerarquizar y poner al tope. No es simplemente un cambio de nombre, sino que se trata de la primera categoría de la Asociación del Fútbol Argentino y merece ser jerarquizada".

Según el dirigente la conformación de las zonas y el fixture del torneo se conocerán el 1 de agosto y aseguró que "pretendemos programar las fechas con tiempo y con forma. Esto tiene que ver con qué están involucrados la televisión y los organismos de seguridad".

El dirigente confirmó que se televisarán todos los partidos de la categoría, ocho irán por la señal de TyC Sports y el resto se podrá ver por la señal de TyC Sports Play.