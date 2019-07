"Tenemos ganas y hambre de conseguir cosas importantes"

Federico González empezó con buen pie su ciclo en Estudiantes y luego de la puja con otros clubes que pretendían sus servicios el delantero empezó a pagar con goles en su debut, tras haber eliminado a Mitre de Santiago del Estero por la Copa Argentina.

“Estoy muy contento por haber convertido, eso genera confianza para encarar todo lo que viene”, dijo.

El ex Tigre sostuvo: “Tenemos muchas ganas y hambre de conseguir cosas importantes. Aspiramos a eso. Es difícil decir quiénes van a pelear, pero es lo que queremos. Trataremos que los más chicos tengan una regularidad para estar en los primeros puestos”.

Más adelante expresó que “hay que ser cautos, estar tranquilos e ir viendo cómo se da el torneo. Esperamos estar a la altura. En lo personal me sentí bien en lo físico y lógicamente me iré acoplando con el tiempo al funcionamiento pero lo importante es adaptarme a lo que pide Gabriel (Milito)”.

Con relación al triunfo por 2 a 0 frente a Mitre de Santiago del Estero por Copa Argentina, González analizó que “fue un partido difícil y peleado, como se dan generalmente todos los de la copa. No fue fácil pero competimos en todo momento y el haber convertido en situaciones claves nos llevo a obtener la victoria”.

En cuanto a la actividad el plantel inició ayer la preparación del encuentro frente a Aldosivi del próximo domingo y Enzo Kalinski se entrenó sin problemas, al igual que Nicolás Bazzana, mientras que el único descartado es Gonzalo Jara, que se recupera de la lesión muscular que sufrió en la selección de su país.

Por su parte, Matías Pellegrini regresó ayer de Miami, donde se hizo la revisión médica en el Inter, club al que se sumará en febrero de 2020 y trabajó de manera diferenciada.

En el rubro incorporaciones ayer llegó al país el defensor chileno Juan Fuentes y hoy, tras los estudios médicos, rubricará un contrato de cuatro temporadas, al tiempo que los dirigentes intensifican las gestiones para sumar un jugador más en ataque.