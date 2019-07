Ferro juega hoy un amistoso contra Tristán Suarez en Caballito

Ferro Carril Oeste continúa su preparación con vistas al torneo de Primera Nacional y jugará hoy un amistoso contra Tristán Suarez, de la Primera B, en el estadio del barrio porteño de Caballito a partir de las 10.

Los dirigidos por Jorge Cordon jugarán su tercer amistoso de la pretemporada, en la que ya enfrentaron a Aldosivi de Mar del Plata (1-0), San Lorenzo de Almagro (1-2) y a Almagro (1-1) el último fin de semana.

En cuanto a los refuerzos, Ferro incorporó a Guido Milan (ex Veracruz de México), Gustavo Canto (ex Dorados de Sinaloa-México) y Pablo Ortega (ex Central Córdoba de Santiago del estero).

Además, regresó de su préstamo en Colegiales el volante Matías Muñoz y fueron promovidos al plantel profesional varios juveniles.

Por otra parte, los dirigentes del club "verdolaga" manifestaron su interés por contratar a Denis Stracqualursi, delantero de 31 años, actualmente en Aldosivi y también pretendido por Quilmes.

Ferro jugará otro amistoso el próximo sábado, también como local, frente a Comunicaciones, de la Primera B.