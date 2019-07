La Superliga definirá mañana el tema de los descensos

El conflicto por el nuevo reglamento y el sistema de descensos de la Superliga Argentina de Fútbol se definirá mañana miércoles, cuando se reúna su Comité Ejecutivo tras el fallido encuentro del miércoles pasado por falta de quórum entre los 24 clubes que integran la división mayor del fútbol local.

Todo indica que, contra reloj, deberá quedar definido el espinoso tema de los descensos, a horas del inicio de la temporada 2019/2020 de la Superliga, ya que el viernes próximo el torneo comenzará con el partido a jugarse en Avellaneda entre Racing Club, último campeón, y Unión de Santa Fe.

En las últimas horas, surgió una propuesta alternativa, que contemplaría tres descensos durante tres años.

Al respecto, Newell's, uno de los integrantes del "grupo de los 11" adelantó hoy que apoyará "la propuesta de (el presidente de Boca, Daniel) Angelici, que reduce un 25 por ciento el riesgo de descenso este torneo, pero lo sube un 30 en los próximos tres", señaló el secretario del club rosarino, Juan José Concina.

El panorama

El miércoles pasado, el Comité Ejecutivo de la Superliga no pudo reunirse por falta de quórum, al ausentarse los representantes de los once clubes que piden un sistema mixto para determinar los descensos de los equipos que bajarán a la Primera B Nacional al final de la campaña.

Ese grupo está integrado además por Lanús, Banfield, Colón; los dos clubes de La Plata, Estudiantes y Gimnasia; Rosario Central; Argentinos Juniors y Patronato de Paraná; y los ascendidos Arsenal y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Para que el Ejecutivo se viera impedido de funcionar la semana pasada, Aldosivi de Mar del Plata se ausentó con aviso y todavía no expresó su postura.

Los doce clubes que estaban listos para sesionar fueron Boca, River, Racing Club, Independiente, San Lorenzo, Atlético Tucumán, Defensa y Justicia, Unión, Vélez Sarsfield, Huracán, Talleres de Córdoba y Godoy Cruz de Mendoza.

La nueva normativa determinaría que para la tabla de los promedios del descenso se contarán los 23 partidos de la próxima Superliga más los once asegurados de la Copa Superliga 2020, que tendrá nuevo formato con dos zonas de doce equipos.

Si bien la fuerte polémica no demoraría el arranque del torneo, ya que la Superliga puede aprobar el reglamento mediante su Mesa Directiva, la idea de la entidad es llegar a un consenso con los clubes.

La Mesa Directiva de la Superliga está formada por Mariano Elizondo, presidente; Jorge Brito, vicepresidente primero (River); Matías Lammens, vicepresidente segundo (San Lorenzo); Carlos Montaña, secretario (Independiente); Matías Ahumada, tesorero (Boca Juniors); Mario Leito, vocal (Atlético Tucumán); José Lemme, vocal (Defensa y Justicia); y Christian Devia, vocal (Racing Club).