Central Córdoba de Santiago del Estero derrotó por penales a Talleres en un partido jugado en la provincia mediterránea

Central Córdoba, de Santiago del Estero, recientemente ascendido a la Superliga, venció ayer a la tarde en definición por remates desde el punto penal a Talleres de Córdoba, 5 a 4, luego de igualar 1 a 1 en el encuentro que disputaron en el estadio Mario Alberto Kempes y que sirvió a ambos como último ensayo formal antes del comienzo oficial de la temporada.

En el primer tiempo el experimentado defensor Javier Gandolfi, a los 4 minutos de juego, puso en ventaja a los cordobeses, mientras que en el complemento empató a los 2 minutos el conjunto santiagueño por intermedio de Franco Cristaldo. Talleres comenzará la Superliga cuando reciba a Vélez Sarfield el próximo domingo, mientras que el mismo día será el debut de los santiagueños visitando a Newell’s en Rosario. En el primer centro al área de la tarde el conjunto cordobés abrió el marcador con el tanto de Gandolfi, quien conectó de cabeza un preciso tiro libre enviado por Juan Ramírez y colocó la pelota lejos del alcance de Maximiliano Cavallotti.

La ‘T’ fue superior durante gran parte del primer tiempo, pero no pudo ampliar la ventaja por estar impreciso en la definición, mientras que los dirigidos por Gustavo Coleoni no lograban acomodarse en el terreno para llevar peligro al arco de Guido Herrera, que solo fue exigido por un remate potente del recientemente incorporado colombiano José "Trencito" Valencia tras una larga corrida.

Pero rápidamente en el complemento igualó el marcador el visitante con una pelota bien colocada desde el mediocampo por Marcelo Meli, que sobró al lateral izquierdo de la ‘T’ Enzo Díaz y por detrás apareció Cristaldo, dominó y eligió el momento indicado para vencer a Guido Herrera con un tiro cruzado y bajo.

Tras la igualdad en el marcador el partido se hizo muy discreto, muy trabado en el medio, varias veces detenido por los numerosos cambios, y ninguno de los dos tuvo chances claras para desnivelar, hasta que el local perdió una doble chance en el final en los pies de los ingresados Diego Valoyes y Junior Arias.

En el inicio de los segundos 45 minutos ingresó en el elenco visitante el arquero ex Independiente Diego Rodríguez.