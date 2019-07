El delantero Sebastián Palacios aprobó la revisión médica y es nuevo refuerzo de Independiente

El delantero Sebastián Palacios pasó ayer la revisión médica y se convirtió en nuevo refuerzo de Independiente para la próxima temporada de la Superliga Argentina de fútbol (SAF).

El ex atacante de Talleres de Córdoba llegó al equipo dirigido por Sebastián Becaccece por 2.500.000 millones de dólares a cambio de la mitad del pase, cuyo dueño es el grupo empresario Pachuca, perteneciente a fondos mexicanos.

Además, Jonathan Menéndez pasó a Talleres de Córdoba a préstamo por un año, con una opción de compra del 90 por ciento del pase en tres millones de dólares.

"Se hizo largo el tema de la revisión, pero se dio el día, estuvo todo bien y a la tarde voy a entrenarme con el equipo. La semana se me hizo larga, pero ya estoy acá con ganas de disfrutar el momento", comentó el jugador en el contacto con la prensa tras los exámenes médicos.

El atacante, de 27 años, tiene 198 partidos, dentro de los cuales convirtió 48 goles y 27 asistencias en su carrera profesional, en la que pasó por Unión de Santa Fe, Arsenal de Sarandí y Boca Juniors, de donde surgió.

"Hablé con Sebastián Beccacece; él me dio la opción de jugar como doble punta o por afuera y me siento cómodo en las dos posiciones. Estoy en un gran momento de mi carrera; trataré de aprovechar eso y seguir esforzándome", destacó.

Independiente se prepara para el partido del 25 de julio contra Independiente del Valle, de Ecuador, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y, tres días más tarde, el debut en Florencio Varela por la Superliga frente a Defensa y Justicia.