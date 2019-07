San Lorenzo acordó el pase de los hermanos paraguayos Óscar y Ángel Romero

San Lorenzo de Almagro acordó ayer las incorporaciones de los hermanos paraguayos Óscar y Ángel Romero para la próxima temporada de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

En el caso del enganche Óscar, que tenía vínculo por un año y medio más en Shangai Shenhua, de China, consiguió quedarse con el pase en su poder porque su club necesitaba liberar un cupo extranjero. Su contratación se hará por tres temporadas.

La dirigencia le abonará un dinero, que aún no trascendió, por un porcentaje de su pase, con la idea de poder negociarlo en caso de que tenga una buena performance.

El ex Racing jugó un total de 11 partidos en este 2019 para el club chino y anotó un gol. Además, fue parte del seleccionado paraguayo de la Copa América de Brasil disputada este año.

Por su lado, el atacante Ángel, cuyo último paso fue por Corinthians, de Brasil, firmará un contrato por 4 años. Lo negativo para el entrenador, Juan Antonio Pizzi, es que el delantero no jugó en el 2019 al ser apartado del plantel por no arreglar su renovación.

Sin embargo, Ángel fue un jugador importante en la institución paulista, donde protagonizó 136 encuentros y anotó 20 goles.

Los dos futbolistas arribarán entre miércoles y jueves de la semana próxima al país para sumarse al plantel.

San Lorenzo iniciará su temporada oficial el miércoles 24 de julio cuando será local contra Cerro Porteño, de Paraguay, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.