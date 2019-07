Estudiantes vendió a Campi al Trabzonspor y sumará al defensor chileno Juan Fuentes

Estudiantes transfirió al defensor Gastón Campi al Trabzonspor Kulubu de Turquía, donde será compañero del “Principito” José Ernesto Sosa, y ahora los dirigentes albirrojos buscarán cerrar la llegada del central chileno Juan Fuentes, cuyo pase pertenece al O’Higgins, por recomendación del entrenador Gabriel Milito.

Estudiantes compró el 80 por ciento de la ficha de Campi en el 2017 a cambio de 600 mil dólares, lo cedió a préstamo en el pasado semestre al Desportivo de Chaves de Portugal y ahora continuará su carrera en el fútbol turco.

No trascendieron los montos de la operación pero la venta, según datos extraoficiales, sería cercana al millón de dólares. El ex Racing y Rafaela había viajado el lunes para someterse a la revisión médica y en estas horas fue presentado oficialmente.

En cuanto a la incorporación de Fuentes solo restan detalles para concretar la operación, en la que el “Pincha” adquirirá el 50 por ciento de la ficha.

El central, de 24 años, es el capitán del equipo de Rancagua y ya fue dirigido por Milito en su paso por el fútbol trasandino. Fuentes, de no surgir imponderables, está viajando el domingo a la Argentina y el lunes se sumará al plantel en el Country de City Bell.