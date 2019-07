All Boys igualó con Merlo en amistoso

All Boys empató ayer 1-1 con Deportivo Merlo, de la Primera C, en partido de preparación previo al arranque del campeonato de la Primera Nacional, la nueva denominación de la antigua B Nacional. El encuentro comprendió dos períodos de 40 minutos cada uno y se jugó en el predio AEFIP de la localidad de Ciudad Evita. El equipo del Oeste del Gran Buenos Aires se puso en ventaja por intermedio de Cristian Seltzer, mientras que el elenco ‘albo’ empató en la segunda parte, a través de una conquista de Jonathan Benedetti, uno de los refuerzos que llegaron en este mercado de pases, desde San Telmo. All Boys, dirigido por la dupla Pablo Solchaga-Gustavo Bartelt, formó con Joaquín Pucheta; Adrián Martínez, Ignacio Vázquez, Facundo Cardozo y Santiago Bustos; Nicolás Igartúa, Mirko Ladrón de Guevara, Daniel Ibáñez y Santiago Lebus; Benedetti y Leandro Leguizamón (a prueba).

Por su lado, Deportivo Merlo, a las órdenes del DT Marcelo Straccia, alistó a Federico Tursi; Guillermo Ojeda, Gabriel Ferro, Cristian Pelaez, Roberto Floris; Cristian Seltzer, Pablo Desposito, Néstor García y Gregorio Abregú; Federico Maraschi y Joel Candel. En el segundo encuentro, disputado entre elencos alternativos, la victoria del ‘Albo’ fue por 2-1, con goles de Agustín Cardozo y Diego Alvarez (volante, a prueba).

La alineación del ‘Albo’ nucleó a Nahuel Losada; Agustín Suárez, Facundo Melillán, Santiago Barraza e Ian Pérez; Lautaro Guzmán, Nicolás Sánchez, Tomás Kolln, Gonzalo García; Agustín Cardozo y Gabriel Tellas.