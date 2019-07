Sarmiento avanza con la pretemporada

La ilusión está en marcha. El plantel profesional de Sarmiento se entrenó ayer en doble turno con la mente puesta en llegar de la mejor forma al inicio del Campeonato de la Primera Nacional estipulado para el 17 de agosto.

Ya ingresando en el tramo final de la pretemporada, el director técnico Iván Delfino comenzó a trabajar en el probable equipo titular que el miércoles jugará el primer amistoso de esta etapa de preparación.

Frente a Agropecuario Argentino de Carlos Casares, Sarmiento jugará el miércoles 24 de julio de visitante y el sábado 27 la revancha será en el Estadio "Eva Perón". En ambos encuentros, Delfino analizará el rendimiento de sus futbolistas y el funcionamiento colectivo.

En cuanto al equipo que el DT tiene en mente, Manuel Vicentini será el arquero; mientras que los cuatro del fondo serían Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet. En la zona media y de ataque es donde surgen los principales interrogantes.

Siempre bajo el esquema táctico del 4-4-2, en la línea de volantes los cuatro que podrían arrancar de movida podrían ser Benjamín Borasi, Gabriel Graciani, Fermín Antonini y Francisco Molina. Y arriba podrían arrancar Ariel Cólzera y Fernando Núñez.

Seguramente que en estos encuentros amistoso todos los futbolistas que integran el plantel profesional tendrán la posibilidad de mostrarse.

Cabe recordar que además de los futbolistas mencionados, forman parte de esta dura pretemporada: los arqueros Facundo Daffonchio, Lautaro Amade y Pablo Fernández; los defensores Martín García, Juan Antonini, Bruno Rodríguez y Braian Salvareschi; los volantes Franco Leys, Sergio Quiroga, Juan Caviglia, Agustín Lezcano, y Claudio Pombo; y los delanteros Julian Brea, Santiago Rosa, Joaquín Vivani, Maximiliano Fornari y Pablo Magnín.

Para completar una nueva semana de trabajo, el plantel se entrenará nuevamente hoy en doble turno y mañana realizará un ensayo de fútbol.



Los cinco refuerzos

Con la llegada de Gabriel Graciani Sarmiento concretó cinco refuerzos. El buen volante, con pasos por Independiente, Colón de Santa Fe, Atlético de Rafaela y Estudiantes de La Plata, se convirtió en la quinta incorporación de los dirigidos por Iván Delfino, al que ya habían llegado Fernando Núñez (Godoy Cruz de Mendoza), Francisco Molina (Alvarado de Mar del Plata), Pablo Magnín (Temperley) y Claudio Pombo (Atlético Tucumán).

"Es un club grande para la categoría y hay que venir con una gran predisposición, tratar de dejar el 100% que es un club grande y hay que llevarlo a la máxima categoría”, apuntó Graciani en la presentación.

“Juego siempre por derecha y si tengo que cumplir otro rol, lo hago, no tengo problema, pero estoy más cómodo por derecha, siempre a predisposición del técnico”, destacó.

"Empezamos una nueva etapa"

Es casi un hecho que el atacante Maximiliano Fornari se quedará en Sarmiento. Tras haber jugado en Olimpo de Bahía Blanca y en Los Andes, el pibe oriundo de Salto tendría una nueva oportunidad en el Verde.

Como ya es de público conocimiento, en su primer paso por Sarmiento Fornari cometió algunos actos de indisciplina que lo terminaron marginando del plantel.

Sobre su regreso al Verde, en diálogo con Democracia contó: "La verdad que estoy muy contento por volver al club donde nací. Tengo muchas ganas de hacer las cosas bien y de aprovechar esta nueva oportunidad".

Añadió: "No me fui de la mejor manera pero quiero agradecer a la gente que siempre me apoyó. Siento que el cariño sigue estando. Ya pasaron varios años, estoy muy tranquilo y espero poder devolverle a la gente de Sarmiento el cariño que brinda. En todo este tiempo jugué en varios clubes y eso me ayudó mucho para darme cuenta de muchas cosas".

"En todo este tiempo que no estuve miré todos los partidos de Sarmiento. Me dio mucha tristeza no haber podido ganar las dos finales, pero bueno, el fútbol es así. Ahora empezamos una nueva etapa y ojalá tenga la posibilidad de poder aportar lo mío. Estoy a disposición del entrenador", finalizó Fornari.

Por último, relacionado a la actualidad del plantel cabe recordar que el volante Franco Leys sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y será operado el próximo sábado 27. La recuperación le demandará unos siete meses, aproximadamente.