"Hay que respetar a Menotti", dijo el presidente Víctor Blanco

El presidente de Racing Club y secretario general de AFA, Víctor Blanco, pidió ayer "respetar a César Menotti como director de Selecciones", al referirse a la continuidad de Lionel Scaloni al frente del seleccionado argentino, y descartó cualquier posibilidad de que el técnico "académico", Eduardo Coudet, "pueda convertirse en entrenador del equipo nacional en un futuro inmediato".

"Hay que respetar a Menotti como director de Selecciones Nacionales y a sus decisiones. Por lo pronto tengo entendido que se resolvió que Scaloni continúe por una temporada más, pero nosotros no hablamos del tema todavía en el Comité Ejecutivo de AFA", apuntó Blanco en la previa de la primera fiesta de premiación de la Superliga realizada esta noche en el Teatro Astral.

"Y en cuanto a que Menotti mencionó a Coudet como un candidato de su gusto para dirigir al seleccionado nacional, en Racing le renovamos el contrato a 'Chacho' y le trajimos los refuerzos que nos pidió, por lo que no hay previsto para el caso que surja una posibilidad en tal sentido", advirtió.

Justamente ayer, el presidente de AFA, Claudio Tapia, estuvo presente en el predio de Ezeiza por la ampliación del sistema de retiro de jugadores y jugadoras de fútbol, presenció luego los entrenamientos de los seleccionados sub 23 masculino y femenino que participarán de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, a fin de mes, y a última hora se reunió con Scaloni.

Ese encuentro obedeció especialmente a resolver cuestiones administrativas relacionadas con la continuidad del entrenador en el cargo junto a su cuerpo técnico, en el que seguirán Walter Samuel y Roberto Ayala pero se alejará Pablo Aimar, que se establecerá definitivamente con el seleccionado sub 17 y a quien se busca reemplazante.

"La verdad que ahora, con el tiempo transcurrido, Lionel Messi no estuvo del todo bien con sus declaraciones (sobre Brasil y el VAR) después del partido con Chile por la Copa América, pero no quiero decir mucho más al respecto", finalizó Blanco.