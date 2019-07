Cuatro bajas importantes en River

River Plate no tendrá a disposición a Franco Armani, Milton Casco, Matías Suárez y Lucas Pratto, entre otros, de cara al partido de mañana ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por 16vos. de final de la Copa Argentina, que se jugará en Villa Mercedes, San Luis.

El entrenador 'millonario', Marcelo Gallardo, decidió darle descanso a los jugadores que vienen de participar con el seleccionado argentino en la Copa América Brasil 2019, tales los casos de Armani, Casco y Suárez.

La situación del delantero Pratto es más bien diferente y el ex Vélez Sarsfield no fue convocado por el técnico, debido a que arrastra todavía una fisura en el sacro.

Tampoco fue citado el delantero santafesino Ignacio Scocco, quien prosigue recuperándose de una traicionera molestia en el gemelo.

Los dieciocho jugadores convocados por el DT Gallardo son los siguientes: Germán Lux y Enrique Bologna (arqueros); Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Javier Pinola, Fabrizio Angileri, Lucas Martínez Quarta (defensores).

Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Jorge Carrascal, Cristian Ferreira (mediocampistas); Nicolás De la Cruz, Rafael Borré, Julián Álvarez y Benjamín Rollheiser (delanteros).

El equipo de Núñez viene de diseñar una productiva gira por territorio estadounidense, en donde le ganó sendos ensayos de preparación a Chivas (5-1) y América (2-0), ambos de México.

River asumirá el compromiso por Copa Argentina y luego preparará la reanudación en la Libertadores, donde enfrentará por octavos de final a Cruzeiro de Belo Horizonte el martes 23, a las 19.15, en el partido de ida a jugarse en el estadio Monumental.