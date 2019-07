Fecha clave para el torneo de fútbol femenino

Este fin de semana se jugó una fecha clave para los torneos de fútbol femenino que organiza la Liga Deportiva del Oeste. En el marco de la etapa clasificatoria, en las tres competencias oficiales ya hay equipos que se perfilan como candidatos a luchar por el título.

En primera división, ayer, en cancha de River Plate de Junín, por la última fecha de la ronda clasificatoria se produjeron los siguientes resultados: Rivadavia de Junín superó por 3 a 1 a Independiente con goles de Melina Garialdi (2) y María Guzmán para las Albicelestes; mientras que Milagros Moreno marcó para el Rojo.

En la categoría mayor también la Unnoba goleó a Ambos Mundos por 8 a 0. Los goles para "Las Guerreras" fueron marcados por Renata Carbone (3), Lucía Mansilla (2), Jennifer Garayalde, Florencia Coroli y Sofía Gambrosio.

En la misma jornada, en un partido entretenido, Sarmiento venció a Villa Belgrano por 5 a 2. Para el Verde anotaron Mariela Costa (3), Luciana Garrido y Florencia Gamarra; mientras que para Villa marcaron Flavia Aguad y Rocío Vallejos.

Por último, Defensa Argentina goleó a Jorge Newbery por 6 a 1 en una gran producción del conjunto Celeste. Anotaron los goles: Ludmila Villalba (2), Yolanda Silva (2), Jacqueline Silva y Érica Borelli; mientras que Micaela Gómez marcó para el equipo "Aviador".

Las posiciones en primera: Rivadavia de Junín (21 puntos), Unnoba (16), Sarmiento (14), Independiente (13), Defensa Argentina (9), Villa Belgrano (6), Ambos Mundos (3) y Jorge Newbery 0.

Finalizada la ronda clasificatoria, Rivadavia de Junín se enfrentará en semifinales ante la Unnoba; y el resto de los partidos serán Sarmiento vs. Villa e Independiente (J) vs. Defensa.

Divisiones menores

En lo que respecta a las divisiones menores, en el torneo Sub 17, Rivadavia de Lincoln le ganó 2 a 0 a Ambos Mundos con conversiones de Araceli López y Catalina Paroldo. Newbery superó a Defensa por 1 a 0 gracias al tanto de Alegra Lucci; mientras que Independiente y Rivadavia de Junín igualaron en uno, con anotaciones de Camila De las Vesillas para el Rojo y de María Victoria Vhivo para las Albicelestes.

Las posiciones: Sarmiento (14 puntos), Rivadavia de Lincoln (14), Ambos Mundos (7), Defensa (6), Rivadavia de Junín (6), Newbery (4) e independiente (3). En esta divisional, Sarmiento ya se aseguró un lugar en la final; mientras que el rival saldrá de un mini torneo que jugarán el resto de los equipos.

Para completar, en el campeonato Sub 15, la última fecha de la etapa clasificatoria arrojó los siguientes resultados:

9 de Julio superó a Ambos Mundos por 3 a 0 con goles de Martina Poy, Florencia Lucero y Mía Williams; Independiente de Junín le ganó a Villa por 1 a 0 con el tanto de Brisa Cola; mientras que en la semana se jugará el partido pendiente entre Rivadavia de Lincoln vs. Independiente.

Las posiciones: Rivadavia de Lincoln y 9 de Julio (10), Sarmiento (9), Independiente y Villa (4) y Ambos Mundos (2).