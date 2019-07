"La idea es ser nuevamente protagonistas"

Ayer al mediodía, al finalizar el último entrenamiento de la semana, el entrenador Iván Delfino aceptó el mano a mano con Democracia para hablar de todo. El DT del Verde recordó la final perdida ante Central Córdoba (SdE) y explicó por qué tomó la decisión de continuar en el cargo. De cara a lo que viene, aseguró que el objetivo es volver a ser protagonistas.

-¿Qué balance hace de este primer tramo de la pretemporada?

-Las primeras impresiones son buenas, la verdad que me he encontrado nuevamente con los muchachos y los veo muy bien, metidos en el trabajo. También han llegado cuatro jugadores que se acoplaron rápido, estos chicos nuevos han demostrado una gran predisposición y no tengo dudas de que de a poco vamos a ir metiéndoles en la cabeza lo que pretendemos como equipo. Sin dudas que esto es mas fácil cuando te queda una base como nos pasó a nosotros. No tenemos mucho tiempo para trabajar así que debemos apuntar a una recuperación rápida. El primer objetivo es armar un buen grupo y de ahí apuntar a formar un equipo competitivo.

-¿Considera un punto positivo que se haya quedado gran parte del plantel?

-Sí, si bien es cierto que se fueron muchos de los titulares, por suerte pudimos lograr la continuidad de muchos jugadores importantes, principalmente de la mitad de cancha para atrás. También hay jugadores que venían alternando y que siguen en el plantel. En este sentido la presencia de estos chicos es importante, sobre todo para la transmisión de conceptos.

-¿Ya hay objetivos planteados para esta nueva etapa?

-Seguramente, los objetivos van a estar mucho más claros cuando terminemos de conformar el plantel. De antemano ya sabemos que el torneo será complicado y que seguramente será más competitivo que los años anteriores. Sabemos también que nos vamos a enfrentar a equipos que tienen grandes presupuestos y que también tienen una historia importante. Pero bueno, nosotros desde la humildad, como hemos hecho hasta ahora, trataremos de hacer las cosas lo mejor posible y de tener la paciencia suficiente para aprovechar nuestros momentos. Lógicamente que la idea es ser nuevamente protagonistas.

-¿Ha tenido la posibilidad de ver el último partido de la final del reducido?

-No, nada. Son cuestiones que ya pasaron. Más allá del dolor que le puede ocasionar a uno, del dolor desde lo emocional, son situaciones que ya han pasado y que prefiero no darle más vueltas. Terminó como nosotros no queríamos que terminara y eso no se puede cambiar. En los números fuimos los mejores de todos pero no lo pudimos rubricar en el resultado final. Y la verdad yo no le busco muchas explicaciones más que esas. Si uno las busca creo que es perder el tiempo, para mí termina siendo anecdótico.

-Seguramente habrá hecho alguna autocrítica.

-Sí, pero te repito que a esta altura ya es anecdótico. Te puedo decir que en un momento del torneo perdimos eficacia. La suerte no tuvo de nuestro lado en algunos partidos, pero bueno, cuando pasan estas cosas lo mejor es dejarlo. Esa historia no se puede cambiar. Prefiero enfocarme en lo que viene.

-Las ilusiones se renuevan.

-Sí, como en la vida. Hay que seguir peleándola, es un proyecto nuevo y la intención es siempre sumar para el bien del club.

-¿Por qué aceptó continuar?

-Después del partido final nos tomamos un tiempo para decidir. Nunca habíamos tomado ninguna decisión. A la semana, más o menos, hablamos con Chiófalo, me contó sus intenciones y yo le confirmé mi continuidad. Yo siempre digo que en esta categoría y en general en el fútbol el ego te puede traicionar. Sarmiento es un club que me ha permito trabajar muy cómodo, me gusta el manejo de la dirigencia, me gusta la ciudad, así que la decisión fue la de continuar.

-¿Se puede apuntar más alto?

-Es difícil, pero no deja de ser un desafío. Yo siempre prefiero mirar más cerca, mirar tan lejos no sirve. Hoy estamos transitando una pretemporada de mucho trabajo, donde el objetivo es armar un buen grupo. Hay jugadores que estarían por llegar, pero mientras tanto estamos trabajando de la mejor manera para llegar bien al torneo.