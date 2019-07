Confirmaron la transferencia del volante Matías Vargas al Espanyol

El padre del delantero Matías Vargas, Omar Vargas, confirmó ayer que "hay acuerdo de palabra" con Espanyol de Barcelona y el jugador estará viajando a España para completar los detalles de su pase al club catalán.

"Fernando Consentino (representante), que es una persona que trabaja con Matías y conmigo, me acaba de confirmar que ya está el acuerdo de palabra", aseguró el familiar del jugador de 22 años a radio La Red.

"En estos tres años, desde que Matías debutó en Primera División, tuvo varias ofertas, pero como tomó ésta, las ganas que tiene y lo entusiasmado que está, no lo había visto nunca", afirmó el padre del atacante salteño.

Sobre los detalles de la negociación, el padre de Vargas declaró: "No los sé, los está manejando Fernando allá, yo me estoy encargando acá de la parte de Matías".

"Para él es un sueño. Primero era un sueño debutar en Vélez. Su otro sueño era jugar en Europa", cerró el padre del delantero.

Espanyol comprará el 80% del pase del "Monito" en 10.500.000 euros, mientras que el veinte por ciento restante los mantendrá Vélez.

El plantel velezano trabajó en doble turno ayer en la Villa Olímpica de Ituzaingó, conducido por Gabriel Heinze, alistándose para enfrentar hoy a Banfield en partido amistoso.