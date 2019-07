Milito prueba el equipo en el último amistoso ante el Ciclón

Estudiantes jugará hoy desde las 10 el último amistoso de pretemporada ante San Lorenzo en calidad de visitante y Gabriel Milito probará lo que podría ser el equipo que alineará ante Mitre de Santiago del Estero por Copa Argentina el próximo 20 de julio.

El plantel se entrenó ayer viernes en doble turno y quedó concentrado en City Bell. El entrenador dispuso un ensayo táctico, donde siempre el dibujo elegido fue un 4-3-3. Los arqueros fueron rotando con Mariano Andújar más los juveniles Emiliano González y Jerónimo Pourtau.

En cuanto a la línea de cuatro los dos segmentos que trabajaron fueron por un lado Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, el juvenil Nazareno Colombo e Iván Erquiaga, mientras que la otra defensa tuvo como protagonistas a Mauricio Rosales, Nicolás Bazzana, Juan Díaz y Facundo Mura.

En la mitad de la cancha y en ataque trabajaron Iván Gómez, Enzo Kalinski y Matías Pellegrini con Manuel Castro, Federico González y Edwar López. El segundo bloque con los juveniles Andrés y David Ayala, Nahuel Estevez con Ángel González, Mateo Retegui y la joven promesa, categoría 2003, Darío Sarmiento.

Milito continúa probando y hoy las mayores dudas están en el lateral izquierdo entre Erquiaga y Mura, mientras que Gastón Campi por segundo día consecutivo no participó de los trabajos principales. El ex Racing y Rafaela pretende ser transferido pero aún no hay acuerdo, faltó dos días sin causa a los entrenamientos y por ese motivo no será tenido en cuenta como mínimo para el amistoso de mañana.

En materia de refuerzos la dirigencia sigue buscando un mediocampista ofensivo, donde el nombre de Juan Ignacio Cavallaro es una de las alternativas.

También interesa un marcador central y se sentido negocia con O’Higgings por el defensor Juan Fuentes, recomendado por el propio Milito.