Jan Hurtado se entrenó por primera vez en Boca Juniors

El delantero Jan Hurtado, flamante refuerzo incorporado por Boca Juniors, se entrenó ayer por primera vez en el predio de Casa Amarilla, a la espera de integrarse al plantel "xeneize" al regreso de su gira por Estados Unidos y México, que arribó anoche.

Hurtado, de 19 años, llegó a Boca procedente de Gimnasia y Esgrima La Plata a cambio de 5 millones de dólares y un partido amistoso, tras una difícil negociación, ya que la dirigencia del "Lobo" quería venderlo al Genoa de Italia.

El futbolista venezolano se entrenó junto con Junior Alonso, el defensor paraguayo que jugó la Copa América con su seleccionado, razón por la cual no participó de la gira.

También se entrenaron en el complejo Pedro Pompilio el lateral Kevin Mac Allister y el arquero suplente Javier Bustillos, quienes se recuperan de sendas lesiones.

Lesionados

En tanto, mientras el plantel tendrá el fin de semana libre para volver a entrenarse el lunes en Casa Amarilla, el cuerpo técnico y los médicos del club estarán atentos a lo que ocurra con los estudios que le harán a los defensores Lisandro López y Paolo Goltz, quienes terminaron la gira con dolencias musculares.

Lisandro López sintió una molestia en el precalentamiento del partido que Boca jugó en México contra Xolos, y por eso no jugó el último encuentro de la mini gira.

Goltz, en tanto, acusó una dolencia en el recto anterior durante el partido disputado en el Estadio Caliente de Tijuana, de césped sintético. En ambos casos, en Boca esperan que sea una contractura, aunque temen que López padezca un desgarro.

Lo que viene

A menos de dos semanas del partido de ida ante Paranaense en Brasil, por octavos de final de la Copa Libertadores, en el club de la Ribera ya manejan dos nombres como posibles reemplazantes de urgencia, y ambos juegan en el exterior.

Según allegados a la dirigencia boquense, esos defensores son Nicolás Pareja, quien acaba de quedar libre de Atlas de México. El ex Agentinos Juniors tiene 35 años.

El otro zaguero, un viejo anhelo de la gestión del presidente Daniel Angelici, es Germán Conti, quien juega en Benfica. El ex capitán de Colón de Santa Fe tiene 25 años y en el fútbol de portugal sus actuaciones fueron de menor a mayor en la última temporada.

Esas incorporaciones se buscarían en caso de que López no llegase -como mínimo- al partido de ida ante Paranaense en Curitiba, el 24 de julio, en un crucial encuentro para el "xeneize" si pretende seguir vivo en la Copa Libertadores.

¿Se va Nández?

En tanto, otra preocupación para el equipo de Alfaro sería una posible venta del mediocampista Nahitan Nández, toda vez que el Cagliari de Italia está dispuesto a concretar la operación que quedó trunca meses atrás.

El club italiano acaba de transferir al Inter de Milan al mediocampista central Nicoló Barella, y ahora mejoraría la oferta que Boca consideró insuficiente en enero pasado para llevarse al volante uruguayo.