Preocupa la lesión de Lisandro López

La lesión que sufrió el miércoles a la noche el defensor Lisandro López en el precalentamiento del partido que Boca jugó en México contra Xolos de Tijuana, encendió las alarmas en el cuerpo técnico "xeneize", ante la proximidad del partido de ida ante Paranaense en Brasil por octavos de final de la Copa Libertadores.

López, pieza fundamental en la defensa del equipo que dirige Gustavo Alfaro, no pudo jugar en el Estadio Caliente, en donde Boca perdió 1-0, porque sintió una molestia en el gemelo durante el precalentamiento.

Al respecto, Alfaro dijo al término del encuentro que aguardará para ver qué indica el informe médico, pero en Boca todos esperan que no pase de una contractura y que no llegue a desgarro, porque en ese caso "Licha" se perdería -como mínimo- el partido de ida ante el conjunto brasileño en Curitiba, el 24 de julio.

Otro zaguero que se retiró con una molestia fue Paolo Goltz, quien acusó una molestia en el recto anterior. "Tuvo que hacer otro pique más para atrás, y la pelota no salía para hacer el cambio. Ojalá sea una contractura, lo mismo Lisandro López", señaló el DT boquense al respecto.

El otro zaguero titular, Carlos Izquierdoz, no podrá jugar ante Paranaense en Brasil porque debe cumplir una fecha de suspensión aplicada por la Conmebol.

La novela del "Pipa"

También el delantero Darío Benedetto presenta problemas como consecuencia de una tendinitis en el tendón de Aquiles que aún lo afecta, y por eso no jugó anoche en Tijuana.

Con respecto al "Pipa" Benedetto, en Boca siguen con atención los movimientos empresariales a su alrededor que el jugador acompaña con su silencio: se sabe que Olimpyque de Marsella ofrece 12 millones de dólares por su pase, muy lejos de los 30 millones que cuesta su cláusula de rescisión, de los cuales 21 millones limpios serían para Boca.

En ese punto, la firme negativa del presidente del club, Daniel Angelici, será un escollo para los deseos de emigrar que tiene el delantero. "A mí me dijo que se quedaría a jugar la Libertadores con Boca cuando le mejoramos el contrato", dijo días atrás el dirigente sin disimular su enojo.

En Boca creen que el club francés mejorará la oferta y que el "Pipa" podría irse después del cruce con Paranaense, señalaron a Télam allegados a la dirigencia xeneize.

Llegó Hurtado

En cuanto a otro reciente refuerzo, el delantero Jan Hurtado, tras el acuerdo con los dirigentes de Gimnasia para que el jugador se incorpore a Boca -a cambio de 5 millones de dólares y la recaudación de un amistoso para el "Lobo" platense-, el futbolista firmaría el contrato en las próximas horas.

Con su incorporación ya confirmada, el DT Alfaro dijo en Tijuana que Hurtado jugará "adelante, de punta", como para empezar a ubicarlo en un posible equipo.

Mientras, se aguarda para hoy a última hora o el sábado muy temprano el regreso del equipo tras la gira que incluyó tres partidos: triunfos en Estados Unidos ante los mexicanos América (2-1) y Chivas de Guadalajara (2-0), y derrota por 1-0 ante Xolos. El plantel xeneize tendrá libre el fin de semana.

Boca volverá a entrenarse el lunes en Casa Amarilla y existe la posibilidad de jugar en Buenos Aires un amistoso con Atlético Tucumán el jueves 18 o viernes 19, y no está definido si sería con público o no.