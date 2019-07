"Gonzalo Rodríguez quiere retirarse en San Lorenzo y está dolido", dijo su manager

El defensor de San Lorenzo Gonzalo Rodríguez está "dolido" porque quiere retirarse en el club y el nuevo DT, Juan Antonio Pizzi, no lo tendrá en cuenta, dijo ayer el representante del jugador, el ex delantero José Raúl "Toti" Iglesias.

"Gonzalo quería jugar seis meses más o un año más y retirarse en su querido San Lorenzo; está muy dolido porque es hincha", señaló Iglesias.

"La idea es esperar, ver si puede seguir entrenándose en San Lorenzo y retirarse jugando, si no dejará la carrera", aseguró el ex goleador de Racing Club, Estudiantes de La Plata, Lanús y Huracán, entre otros clubes.

Iglesias afirmó que el central, de 35 años y con una temporada más de contrato con el club de Boedo, tiene "varias ofertas", pero que su cariño a San Lorenzo es "muy grande" y aguardará por una chance más.

"Quiere esperar porque está con la ilusión de terminar acá y quiere pelear aunque sea de último central. No estoy en contra de Pizzi, pero tomó una determinación que lo catapulta a no terminar como quería", agregó el "Toti".

El plantel retornó al trabajo en la Ciudad Deportiva luego de dos días de descanso, pero el delantero Nicolás Reniero se entrenó aparte porque no firmó aún su nuevo vínculo con San Lorenzo, pactado por dos años más.

San Lorenzo continuará mañana con los trabajos de pretemporada en doble turno, a las 9.30 y 16 en la Ciudad Deportiva, a puertas cerradas y sin atención a la prensa.