Boca cierra sus partidos de pretemporada mientras Alfaro sigue esperando refuerzos

Boca cerrará hoy ante el Xolos de Tijuana su serie de amistosos de pretemporada, en tanto el entrenador Gustavo Alfaro continúa esperando la llegada de refuerzos a solo 15 días del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores de América ante Athlético Paranaense, en la Arena da Baixda de Curitiba.

El partido ante el Xolos se jugará en el estadio Caliente de Tijuana desde las 23 (hora argentina) y será televisado por Fox Sports Premium y TNT Sports.

Para el entrenador xeneize el de mañana será el último ensayo oficial de cara al cruce con Paranaense por la Libertadores, aunque no se descarta un partido a puertas cerradas a su regreso a Buenos Aires, tentativamente con Atlético de Tucumán.

En su minigira por Norteamérica Boca le ganó a los dos equipos más exitosos de México: al América (2-1) en la Red Bull Arena de Nueva Jersey y al Chivas de Guadalajara (2-0) en el CenturyLink Field de Seattle, dejando muy buena impresión en ambos cruces.

Pero eso no calma la ansiedad de Alfaro ya que la llegada de los refuerzos se demora y hasta el momento solo se incorporó Alexis Mac Allister, ex Argentinos Juniors, quien se sumó a préstamo del Brighton inglés, dueño de su ficha.

Mac Allister llegó como alternativa de Emanuel "Bebelo" Reynoso, quien el lunes abandonó la práctica en Seattle por un traumatismo lumbar que no le impedirá estar hoy en el partido ante Xolos.

Las complicaciones

A la carencia de refuerzos se sumó que Alfaro no pudo contar en la pretemporada con Junior Alonso y Nahitan Nández, quienes jugaron la reciente Copa América con Paraguay y Uruguay, respectivamente.

Para colmo se complicó la incorporación del delantero venezolano Jan Carlos Hurtado, ya que Gimnasia y Esgrima La Plata, que ya había acordado con Boca la venta de la ficha del jugador en cinco millones de dólares, ahora quiereretende venderlo al Genoa de Italia, que supuestamente pagaría dos millones más por su pase.

Hurtado se realizó el sábado pasado la revisión médica y su representante, dueño de la mitad de su pase, desafió a los dirigentes platenses a que muestren la oferta del club italiano, pero lo concretó es que la transferencia quedó en suspenso.

Y tampoco hubo avances en la contratación del "carrilero" Eduardo Salvio, que en principio iba a llegar a préstamo pero que ahora parece tener un puesto seguro en el Benfica de Lisboa, mucho más luego de que el cuadro portugués transfiriera a Joao Félix al Atlético de Madrid en 126 millones de euros.

Joao Félix fue el responsable de relegar al banco de suplentes a Salvio, quien no es titular desde febrero y ahora tendrá la chance de alinear nuevamente en el equipo superior.

Tampoco hay novedades sobre el volante por izquierda que pretende el entrenador boquense y el nombre de Matías Vargas, a quien compraría un grupo inversor para ubicarlo en Boca, suena cada vez más débil.



Los que se irían

Además, Alfaro está inquieto por la posibilidad de que emigren Nández, Almendra, Pavón y Benedetto. El uruguayo podría irse al Olympique de Lyon, el juvenil volante al Napoli o al Porto, por el extremo llegaría una nueva oferta de Los Angeles Galaxy de la MSL de Estados Unidos y el centrodelantero interesa al Olympique de Marsella y a la Fiorentina.

De cualquier manera el titular de Boca, Daniel Angelici, anticipó que cualquier venta se realizará luego del 1 de agosto, tras los partidos de Libertadores con el Paranaense.

Lo último del mercado de pases xeneize es la cesión a préstamo por un año con opción de compra de Marcelo Torres al Emelec de Guayaquil. El ex delantero del seleccionado juvenil argentino ya estuvo a préstamo en Talleres de Córdoba y Banfield.

Hoy, Boca formaría con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Cristian Pavón, Jorman Campuzano, Agustín Almendra y Emanuel Reynoso; Carlos Tevez y Darío Benedetto.

Xolos de Tijuana cuenta en su plantel con los argentinos Diego Braghieri, Julián Velázquez, Leonel Miranda, Damián Musto, Ariel Nahuelpán y Juan Martín Lucero.