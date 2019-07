El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró que “una vez más el VAR falló”, por lo que no entendió el criterio que se utilizó en la Copa América, en la que según afirmó, fueron “los más perjudicados”.

“La sensación del partido es más extraña que la del otro día (contra Brasil). No entiendo el criterio del VAR, el que se utiliza en esta Copa América. No lo puedo creer y entender”, expresó en la conferencia de prensa posterior al triunfo por 2 a 1 que le dio el tercer puesto en el certamen.

Scaloni criticó con dureza al sistema arbitral y agregó que “la gente del VAR no la tiene muy clara”, y puntualizó que “no es buena la sensación. No quiero pensar mal, pero no deja de convencer a nadie, nosotros fuimos los más perjudicados”.<