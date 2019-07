Sarmiento cerró la segunda semana de pretemporada

La pretemporada del plantel profesional de Sarmiento continúa desarrollándose de manera normal. Ayer por la mañana, en Ciudad Deportiva, el grupo de futbolistas realizó un extenso trabajo con pelota, para cerrar así la segunda semana de preparación, de cara al inicio del Campeonato de la B Nacional 2019/2020.

En la mañana fresca, el entrenador Iván Delfino optó por realizar movimientos tácticos con pelota en lugar de un ensayo de fútbol. En este sentido, aún no hay pistas del equipo titular que el DT tiene en mente para esta temporada.

En relación a la campaña anterior, de los titulares que llevaron al Verde a jugador las dos finales, ante Arsenal y ante Central Córdoba de Santiago del Estero, ya no estarán los volantes Matías Garrido, Guillermo Farré y Nicolás Castro; ni los delanteros Nicolás Orsini y Nicolás Miracco.

En los primeros días de la pretemporada, el presidente Fernando Chiófalo le dijo a este diario que la idea para este nuevo proceso era la de contratar entre cinco o seis futbolistas, principalmente para reforzar la zona media y de ataque.

Hasta el momento, Sarmiento sumó a tres futbolistas interesantes, como el volante Claudio Pombo, de 25 años, que viene de Atlético Tucumán; a Francisco Molina, de 28 que viene de Alvarado de Mar del Plata; y al delantero Fernando Núñez, de 23, que proviene de Godoy Cruz de Mendoza.

Según pudo averiguar este diario, entre mañana o pasado el que estaría firmando su contrato sería el delantero Pablo Magnín, de 29 años, quien llegaría al Verde proveniente de Temperley. También la dirigencia insistiría por el ex delantero de River Plate Lucas Pugh, de reciente paso por UiTM FC de Malasia y Coras de Nayarit en México.

Los que están

Integran el plantel de Sarmiento, los arqueros Manuel Vicentini, Facundo Daffonchio, Lautaro Amade y Pablo Fernández; los defensores Yamil Garnier, Martín García, Wilfredo Olivera, Ariel Kippes, Facundo Castet, Juan Antonini, Bruno Rodríguez, Braian Salvareschi y Lucas Landa; los volantes Franco Leys, Ariel Cólzera , Sergio Quiroga, Juan Caviglia, Fermín Antonini, Agustín Lezcano, Molina y Pombo; y los delanteros Benjamín Borasi, Julián Brea, Santiago Rosa, Joaquín Vivani, Maximiliano Fornari, Gianfranco Ottaviani y Núñez.

Los futbolistas se entraron ayer por última vez, hoy tendrán descanso y mañana retomarán los trabajos. Al mismo tiempo, en la semana entrante se conformarían los primeros amistoso de preparación.