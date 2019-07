Se define el Torneo Apertura 2019

Mañana será un día de grandes definiciones para el Torneo “Apertura 2019” de fútbol de primera división “Andrés Pato Pastorino”, que tiene en juego la Copa “Clínica IMEC” y que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Es que por la décima tercera fecha, última del certamen, el ascendente Rivadavia de Junín recibirá en cancha de Jorge Newbery al líder del torneo, Rivadavia de Lincoln, equipo que vendrá en busca del triunfo que le permita dar la vuelta olímpica.

Uno de sus escoltas, River Plate (el otro es Sarmiento, pero queda libre), intentará también coronarse o al menos forzar un desempate (si no gana el albirrojo linqueño) recibiendo a Jorge Newbery.

El otro equipo con chances, Villa Belgrano, visitará a Independiente, mientras que los cotejos a iniciarse en la jornada dominical a las 15, se completa con el choque Ambos Mundos Defensa Argentina.

A las 14 anticiparán Mariano Moreno vs. Deportivo Baigorrita en el estadio “Raúl ´Vasco´Barcelona”, en tanto que la fecha se iniciará hoy sábado 6, a las 14, con Origone FC ante B.A.P., en la vecina localidad, quedando libre Sarmiento.

Última fecha del torneo de inferiores

Hoy

A. Mundos vs. Defensa

Sexta: 10.30

Octava: 11.45

Décima: 12.45

Cuarta: 13.45

Indep. vs. Villa

Sexta: 10.30

Octava: 11.45

Décima: 12.45

Cuarta: 13.45

Rivadavia (J) vs. Rivadavia (L)

(Estadio de Newbery)

Sexta: 10.30

Octava: 11.45

Décima: 12.45

cuarta: 13.45

Origone vs. BAP

Predécima: 11.30

Séptima: 12.30

River vs. Newbery

Sexta: 10.30

Octava: 11.45

Décima: 12.45

Cuarta: 13.45

Moreno vs. Baigorrita

Sexta: 11.30

Décima: 12.45

Cuarta: 13.45

Mañana

A. Mundos vs. Defensa

Predécima: 11.15

Novena: 12.15

Quinta: 13.15

Indep. vs. Villa

Predécima: 10.00

Novena: 11.00

Séptima: 12.00

Quinta: 13.15

Rivadavia (J) vs. Rivadavia (L)

(Estadio de Newbery)

Predécima: 10.00

Novena: 11.00

Séptima: 12.00

Quinta: 13.15

Origone vs. BAP

Décima: 12.00

Octava: 13.00

Cuarta: 14.00

River vs. Newbery

Predécima: 10.00

Novena: 11.00

Séptima: 12.00

Quinta: 13.15

Moreno vs. Baigorrita

Novena: 11.30

Séptima: 12.30