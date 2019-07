Boca juega con Chivas y River frente al América, en Seattle

Boca Jrs. y River Plate seguirán hoy con la puesta a punto para el inicio de la temporada de Superliga y los octavos de final de la Copa Libertadores cuando se enfrenten a Chivas de Guadalajara y al América, ambos de México, respectivamente, en la ciudad estadounidense de Seattle.

Para los boquenses, será el segundo partido amistoso de la Colossus Cup 2019, a partir de las 23.30 de nuestro país, con televisación de TNT Sports y Fox Sports, luego del triunfo frente al América, también de México, por 2-1.

La presentación será en el "CenturyLink Field" de Seattle, que un rato antes recibirá a River, y representará el cierre de la gira por Estados Unidos.

Antes de retornar a la Argentina, Boca le agregará otra instancia preparatoria: el miércoles 10 de julio enfrentará a los Xolos de Tijuana en el estadio "Caliente" de esa ciudad mexicana.

El entrenador Gustavo Alfaro propondrá una rotación en el plantel para equilibrar los minutos de juego, de cara a su decisión sobre quiénes actuarán en los octavos de final frente a Athlético Paranaense de Brasil (24 de julio).

Es que sólo dos repetirán en la formación inicial respecto del amistoso frente a América: el arquero Marcos Díaz y el juvenil lateral derecho Marcelo Weighandt.

Por el contrario, las Chivas de Tomás Boy enfrentaron a River Plate en su primer duelo de la Colossus Cup, donde sufrieron una goleada de 5-1.

Boca, entonces, formaría con Marcos Díaz; Weighdant, Paolo Goltz, Lisandro López, Emanuel Mas; Jorman Campuzano, Agustín Almendra, Alexis Mac Allister, Cristian Pavón, Mauro Zárate, y Darío Benedetto.

Mientras, espera por seguir sumando refuerzos, donde el delantero venezolano Jan Hurtado es el principal apuntado, porque en las últimas horas Boca aceleró en la negociación.

De hecho, ofreció por el atacante de 19 años cinco millones de dólares por el 50 por ciento de su pase, más la cesión de dos jugadores a elegir por la directiva de Gimnasia de una lista compuesta por Nicolás Colazo, Brandon Cortés, Alexis Messidoro y Marcelo Torres.

River Plate enfrenta al América mexicano

Previamente, River se enfrentará al América de México en el que será el último partido amistoso que disputará en los Estados Unidos.

El elenco de Núñez se medirá frente al equipo azteca a partir de las 21 (antes de Boca-Chivas) y el entrenador Marcelo Gallardo pondría un equipo en el cual estarían algunos de los habituales titulares y otros jugadores que no tuvieron tanto rodaje.

Si bien aún no lo dio a conocer, el técnico de River dispondría que Germán Lux sea el arquero mientras que Bruno Zuculini sería el mediocampista central y Julián Álvarez y Rafael Santos Borré integrarían la dupla de ataque.

Entonces, River jugaría ante el América de México con: Germán Lux: Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta, Fabrizio Angileri; Ignacio Fernández, Bruno Zuculini, Exequiel Palacios; Cristian Ferreira; Julián Álvarez y Rafael Santos Borré.

De todas maneras, no se descarta que Gallardo decida poner a Enzo Pérez, quien está recuperado de un esguince leve de tobillo y dejar a Palacios en el banco de suplentes.

El actual campeón de la Copa Libertadores viene de golear a Chivas por 5 a 1 y hoy buscará un nuevo triunfo “amistoso” en el edtadio “Century Link Field” de Seattle.