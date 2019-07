Enfoque: La paternidad es de Brasil, pero el hijo Perú puede salir rebelde

Son 31 triunfos brasileños frente a 4 peruanos (y 9 empates), con un historial de goleadas canarinhas y broncas con Pelé en el campo. Este domingo, en la final de la Copa América, la historia pesará mucho, aunque los incas quieren contarla a su manera.

Las casas de apuestas tienen las cosas claras, pagan 10 o 12 puntos por Perú, que sería la sorpresa, frente a 1,2 y 1,.4 por la Canarinha de Tite.

Brasil jamás ha perdido una Copa América en casa, que la organizó en 1919, 1922, 1949 y 1989, y espera que esta ocasión no sea la excepción. Perú, en tanto, vuelve a una final de este torneo después de 44 años.

1949: Primera goleada

En el primer juego de Brasil-Perú, la Canarinha se impuso 3-2, en el Gasómetro de Buenos Aires, Copa América 1937. Pero la primera goleada vendría en 1949, un 7-1, en la Copa América de ese año, precisamente en tierras brasileñas.

Dese allí Brasil no volvería a meterle otros 7 a Perú en 1997, durante la Copa América de Bolivia, en la semifinal de Santa Cruz de la Sierra. Los incas no anotaron.

Ese año Brasil salió campeón al derrotar en la final al dueño de casa y Perú quedó cuarto al perder 1-0 con México.



1969: Bronca con Pelé en campo

Maracaná, 9 de abril. Perú y Brasil habían jugado dos días antes un amistoso en Porto Alegre que acabó en 2-1. En Rio, los incas querían revancha.

Ambos dirigidos por técnicos brasileños -Didí para Perú y Joao Saldanha para Brasil- prometían buen espectáculo.

Pero no fue así. Los peruanos abrieron el marcador con Gallardo y luego ampliaron con Baylón. Brasil igualó con Pelé y Tostao.

Iban 41 del primer tiempo. Las crónicas dicen que había 80.000 personas presentes.

El brasileño Gerson entró fuerte contra Chito La Torre. El árbitro intentó recuperar el juego, pero luego Jairzinho le reparte sin bola a Chumpitaz.

Se armó una trifulca en la que interviene hasta Pelé. Hay video de la época. La bronca fue portada de diarios. El árbitro consiguió retomar el duelo y Sartor marcó el 3-2 contra Perú.

Un pequeño Mineirazo

En la Copa América de 1975, con sede en Brasil, Perú disputó uno de sus duelos con el anfitrión en el Mineirao de Belo Horizonte, en semifinales, y lo venció 3-1.

Ese estadio sería cuatro décadas después escenario del peor vejamen sufrido por la Canarinha en casa, el 7-1 contra Alemania en la Copa del Mundo 2014.

Volviendo a 1975, tras el triunfo 3-1, Perú recibió a Brasil en Lima y cayó 2-0. Ganó en el acumulado y luego definió la final con Colombia, campeonando.

2016: La mano del diablo

No era la mejor época de la Verdeamarela. Brasil venía, de la mando de Dunga, recomponiéndose de haber perdido la Copa del Mundo en casa y participaba de la Copa América Centenario en Estados Unidos.

Tras empatar sin goles con Ecuador y ganarle 7-1 a Haití, se topó con Perú en el último duelo de fase de grupos. En un partido trabado y aún sin VAR, el peruano Raúl Ruidíaz anotó un polémico gol con la mano que fue validado por el árbitro.

La Canarinha quedó fuera del torneo y Dunga fuera de la selección. Después de esa tragedia llegó Tite a reencausar los rumbos de la Pentacampeona del Mundo.

2019: Heridos pero no vencidos

Esto ya es historia reciente. Fase de Grupos de Copa América 2019, 22 de junio. Tras haber disputado partidos trabados ante Bolivia y Venezuela, la Canarinha de Tite llega a su tercer duelo del Grupo A con hambre de gol.

Perú entró en maniobra kamikaze y le jugó de tú a tú, ocasión que Brasil aprovechó para marcarle 5-0, y lanzó al estrellato a su atacante Everton.

Desahuciado del torneo, Perú se recompuso, casó del camino a Uruguay y a Chile y mañana domingo se verá de nuevo con Brasil en la final, que se disputará en el Maracaná de Rio de Janeiro a las 17H00 (20H00 GMT).