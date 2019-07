"Continuaremos hasta el 30 de diciembre", aseguró Lionel Scaloni

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, ratificó su continuidad en el puesto hasta finales de año, junto a su cuerpo técnico: "continuaremos hasta el 30 de diciembre", dijo en la conferencia de prensa previa al partido por el tercer puesto de la Copa América ante Chile.

Además, el técnico de 41 años agregó que "no habló" con los dirigentes de la AFA "sobre lo que sucederá después" de vencido el contrato que lo liga al seleccionado nacional de fútbol.

"Estoy bien y cómodo en la Selección, pero no puedo opinar más allá de mi contrato, que es hasta fines de diciembre", reafirmó el entrenador nacido en la localidad santafesina de Pujato.

Sobre el compromiso ante el seleccionado trasandino por el tercer lugar en el torneo continental, Scaloni destacó que "el partido con Chile es importante, pondremos lo que creemos que es mejor" para ese encuentro.

"No contaremos con (Marcos) Acuña y con Lautaro (Martínez)" confirmó el DT, ya que ambos jugadores llegaron a las cinco tarjetas amarillas y deberán cumplir una fecha de suspensión.

Pese al inconveniente, el ex jugador de Lazio y Atalanta en Italia se mostró confiado en el plantel. "Estamos bien y queremos terminar de la mejor manera" el torneo, vaticinó.

Por último, el técnico albiceleste aseguró que los jugadores que integran el actual equipo "serán el futuro de la selección, sea quien sea el entrenador".

La Argentina se medirá hoy, a las 16 de Buenos Aires, en el Arena Corinthians de San Pablo ante Chile, por el tercer lugar de la Copa América, encuentro que dirigirá el paraguayo Mauro Díaz de Vivar Bogado.